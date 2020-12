Descubren medicamento antiviral que bloquea la transmisión del Covid-19

Un nuevo fármaco que evita por completo la transmisión del virus SARS-Cov-2 en 24 horas, descubrieron investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia.

El grupo dirigido por el Richard Plemper, profesor universitario en el estado de Georgia, descubrió originalmente que el medicamento antiviral denominado MK-4482/EIDD-2801 o Molnupiravir, es potente contra los virus de la influenza y permite bloquear la transmisión del Covid-19, informó la Universidad.

“Esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2”, dijo Plemper. “MK-4482 / EIDD-2801 podría cambiar las reglas del juego”, mencionó.

Interrumpir la transmisión comunitaria generalizada del SARS-CoV-2 hasta que la vacunación masiva esté disponible es fundamental para controlar el Covid-19 y mitigar las consecuencias catastróficas de la pandemia, añadió.

Debido a que el medicamento se puede tomar por vía oral, el tratamiento puede iniciarse temprano para obtener un beneficio potencial triple: inhibir el progreso de los pacientes a una enfermedad grave, acortar la fase infecciosa para aliviar el costo emocional y socioeconómico del aislamiento prolongado del paciente y detener rápidamente los brotes locales.

Researchers in the Institute for Biomedical Sciences at Georgia State have discovered that the transmission of SARS-CoV-2 can be completely suppressed within 24 hours of treatment with a new antiviral drug. @GSU_Research That's research #TheStateWayhttps://t.co/ZthbfAHbtt

— Georgia State University (@GeorgiaStateU) December 3, 2020