Compromete AMLO continuidad de presa Picachos

En su segundo día de actividades por Sinaloa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en compañía del gobernador Quirino Ordaz Coppel, supervisó la presa Picachos, obra que se construyó entre 2006 y 2011 con una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos.

“Tiene que llevarse a cabo un trabajo de convencimiento, de conciliación con los productores, ejidatarios, pequeños propietarios, hay que convencerlos de que ésta es una obra en beneficio de ellos mismos y que se tiene que buscar la forma de seguir adelante, que no se quede como sucedió este año el recurso, la inversión. Se tenían disponibles 600 millones de pesos y no se pudieron aplicar porque no hay el acuerdo con los productores”, dijo.

López Obrador expuso que solicitará a Blanca Jiménez, la directora de Conagua “que con Román Meller se pongan de acuerdo para trabajar, desde luego, con el apoyo que siempre hemos recibido del gobernador Quirino Ordaz para que empecemos ya a la construcción de los canales y que podamos terminar el sistema de riego antes de que concluya nuestro gobierno”.

“Nos va a quedar, también pendiente de atender, de resolver, el uso del agua para que se genere energía eléctrica porque de esa manera se va a utilizar en forma integral esta Presa Picachos. El que haya turbinas que generen energía eléctrica, porque se trata de la energía eléctrica más limpia y barata, entonces tenemos que aprovechar también con ese propósito este recurso, esta agua de la Presa Picachos”, agregó.

El objetivo de esta obra es garantizar el desarrollo de cultivos en una superficie de 22 mil 500 hectáreas y aumentar la dotación de agua potable en Mazatlán a través del acueducto Miravalles, obra que hoy mismo visitarán y cuya inversión fue de 800 millones de pesos, de manera conjunta entre los Gobiernos Estatal y Federal. López Obrador recorrió también la la Planta Potabilizadora y Acueducto Miravalles, proyecto que implicó una inversión por 800 millones de pesos, misma que garantiza abasto de agua por más de 20 años al puerto de Mazatlán.