Emitirán convocatoria para nombrar Comité de Acompañamiento para elegir comisionados Ceaip

Por unanimidad, la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana acordó emitir la convocatoria para nombrar el Comité de Acompañamiento del procedimiento de designación de los nuevos comisionados de la Ceaip.

Dicho Comité de Acompañamiento deberá estar integrado por cinco ciudadanos de la sociedad civil que participarán con derecho a voz, no de voto, durante el procedimiento de designación de dos comisionados de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip).

El dictamen que dio lugar a la convocatoria establece que existen la necesidad de realizar un procedimiento para elegir un comisionado que dejó vacante Ana Martha López Portillo cuyo nombramiento feneció el pasado 11 de septiembre, en tanto que el de Rosa de Carmen Lizárraga, vencerá el próximo 24 de febrero del 2021.

A diferencia del procedimiento anterior en el que resultó electo el actual presidente de la Ceaip, Alfredo Beltrán, el Comité de Acompañamiento será integrado antes de que el Congreso del Estado emita la convocatoria para el procedimiento de elección de los comisionados de la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. .

De acuerdo con la bases de la convocatoria, entre los requisitos para integrar el Comité de Acompañamiento deberán ser ciudadanos con experiencia de al menos dos años en temas de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, no tener vínculos familiares con los comisionados de la Ceaip, entre otros requerimientos.

Su participación del comité deberá ser independiente de cualquier vinculo de partidos políticos y deberá acompañar a la comisión permanente legislativo en el proceso de designación de los nuevos comisionados de la Ceaip, entre los que observarán los métodos de evaluación del aspirante, la lista de aspirante y los plazos de elección.

La emisión de la opinión del Comité de Acompañamiento no tendrá efectos vinculantes durante el procedimiento de la elección de comisionados de Ceaip, sino será la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana quienes emitan su dictamen final.

Participaron en el dictamen de la convocatoria los diputados Roxana Rubio, César Lora Oliva, Beatriz Zárate y la diputada presidenta, Cecilia Covarrubias.