Donald Trump autoriza transferencia de poder a Joe Biden

El presidente Donald Trump autorizó que comience la transferencia de poderes al demócrata Joe Biden.

A través de Twitter el mandatario informó que instruyó a Emily Murphy de la Administración General de Servicios (GSA por sus siglas en inglés) para que inicie los protocolos necesarios para la entrega de la administración por el “interés del país”.

“Quiero agradecer a Emily Murphy de GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ella ha sido acosada, amenazada y abusada, y no quiero que esto le suceda a ella, su familia o empleados de GSA. Nuestro caso continúa FUERTEMENTE, continuaremos con lo bueno…”, escribió en un tuit.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020