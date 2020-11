Presentan iniciativa de reforma a la ley del Infonavit para entregar créditos directos

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit, que busca entregar de forma directa los créditos a los trabajadores, y que estos puedan ser utilizados libremente para la compra de terrenos, autoconstrucción, remodelación, reparación y ampliación, con la opción de refinanciamiento, créditos subsecuentes y acceso a créditos para derechohabientes sin relación laboral.

“Libertad completa, ya no hay tutelaje, ya no es ‘comprar ese departamento en esta unidad habitacional’. Ya hemos hablado de departamentos mal hechos, carísimos, que el trabajador tiene que pagar huevitos de 35 metros cuadrados, además unidades habitacionales ubicadas en zonas de riesgo, alejadas, por eso tanto abandono de departamentos”, dijo.

“Todo eso se termina y se parte de que el trabajador, como todos los ciudadanos, son mayores de edad y no necesita tutela. Es una gran reforma”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

El director del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores), Carlos Martínez Velázquez, aseguró que el proyecto presentado hoy “es la reforma de inclusión financiera más grande en la historia de este país” en beneficio de 40 millones de personas, publicó La Jornada.

La reforma, indicó, permite ampliar alternativas para ampliar las modalidades ya existentes, así como para apoyar las necesidades de autoconstrucción, ampliación y mejora de vivienda; 2.3 millones de trabajadores están interesados en obtener crédito y, por tanto, permitirá expandir la oferta del Infonavit en esta materia en 18 por ciento, tan sólo en el primer año tras la aprobación de la reforma.

Explicó que el cambio reconoce que las y los trabajadores tienen derecho a recibir su crédito, resultado de su ahorro, de forma directa y sin intermediarios.

En segundo punto se destaca que los derechohabientes podrán solicitar un crédito del instituto cuantas veces lo necesiten.

Establece también que el suelo es una precondición de la vivienda y apoya que los derechohabientes construyan su casa.

El cuarto punto da lugar a la creación de créditos para que se puedan refinanciar préstamos adquiridos con los bancos.

Martínez Velázquez explicó las implicaciones e impacto regional de la iniciativa, así como las posibilidades de autoconstrucción, remodelación, reparación y ampliación.

El presidente López Obrador dijo que como en otros asuntos a veces falta información para todos, hay quienes están aportando sus cuotas y no conocen que pueden utilizar estos beneficios de la seguridad social, producto de sus derechos, prestaciones y se lleva mucho tiempo el que se pueda acceder a un crédito.

Entonces, dijo el mandatario, “vamos a estar informando constantemente porque ya es la democracia, ya no es un ciudadano imaginario que debe ser conducido, asesorado, tutelado, ya no es la política corporativa, es la política democrática, de participación libre de los ciudadanos”.

Cada ciudadano, subrayó, puede actuar con libertad y ejercer sus derechos. “Por eso todo lo que el gobierno está llevando a cabo se traslada a la gente de manera directa, sin intermediación porque el ciudadano es mayor de edad, el pueblo sabe lo que le conviene, lo que no le conviene”.

Señaló que antes se usaban muchos eufemismos, mitos, de “cómo se le va a dar a un trabajador un crédito si no sabe conseguir una casa”’. Muchas veces era un trabajador de la construcción, que se dedica a eso, a hacer casas”.

La razón, señaló, es que se necesitaba mantener esos mecanismos de intermediación que hacían grandes negocios, empresarios deshonestos, “pero no generalizo, pero también surgieron en los últimos años nuevas empresas, como hongos después de la lluvia, y políticos o familiares de políticos para hacer unidades habitacionales que ahora están abandonadas porque no les importaba la gente sino hacer negocio, el atraco, por eso compraban terrenos en los cerros, por hectárea, sin transporte, sin agua, lejos, pero eso no les importaba sino que ya tenían el permiso para comprar un cerro y ahí construían a partir del dinero del crédito de los trabajadores, hacían su negocio, su transa”.

Por todo lo anterior, el Presidente agradeció el apoyo del consejo de administración del Infonavit para llegar a este acuerdo entre el gobierno y la representación de los empresarios y de los trabajadores.

Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señaló que dos terceras partes de los mexicanos autoconstruyen su vivienda.

Informó que a final de año esta dependencia emitirá una plataforma para orientar de la forma de proceder a este trabajo.

El objetivo es ser un canal de comunicación para que las familias que autoconstruyen sus viviendas puedan encontrar herramientas para la toma de mejores decisiones, incluidos tutoriales para la programación de su obra. Por ejemplo, si se requiere un baño, cuáles son las características básicas, costos regionales, bases, insumos.

Además de planos, guías y tutoriales para hacer un colado o levantar un muro de carga se tendrá un conjunto de planos y manuales con una visión regional.