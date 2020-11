AMLO entrega a Jesús Seade Medalla Miguel Hidalgo por lograr el T-MEC

Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores (SRE), recibió la Medalla Miguel Hidalgo en Grado Banda, por lograr la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Jesús Seade es un profesional de la economía, del comercio internacional y fue muy importante, muy destacada su participación, nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México como está ya sucediendo, sin ceder en nuestra independencia o soberanía, es un tratado comercial que significa la llegada de mucha inversión extranjera a México, nuestro país es muy atractivo en el concierto de las naciones para invertir porque se tiene asegurado el tratado de América del norte”, dijo López Obrador

“Se mantuvo repito nuestra independencia, hay materias que no forman parte del tratado porque tienen que ver con el dominio soberano de México, como es el caso del sector energético, a pesar de que se buscaba integrar también lo relacionado con el petróleo.. se convenció que en esta materia nosotros nos apegamos a la constitución”, afirmó.

Olga Sánchez Cordero, quien encabeza el comité que entrega la medalla, señaló que la medalla sólo se ha otorgado a 10 personas, siendo el último la de 1978 a don Hilario Durán Herrero, y en esta ocasión se entrega a Seade por su “intachable y fructífera trayectoria de servicio tanto en sus país como organismos internacionales”, quien supo “anteponer el beinestar superior de los mexicanos en el Tratado de Libre de Comercio”.

Seade Kuri agradeció la distinción que recibe “sólo por realizar su trabajo”.

“Esta condecoración no es un premio, yo solo estaba haciendo mi trabajo y teniendo la fortuna de servir a mi país como lo estaba haciendo antes el ex secretario, Ildefonso Guajardo. esta condecoración es un reconocimiento al frente de la unidad nacional que supimos formar los negociadores, los gobiernos entrante y saliente, los legisladores, los partidos políticos con su ratificación casi unánime, los empresarios y sociedad civil, para lograr hombro a hombro un nuevo gran tratado comercial para México”, expresó

“Acepto este reconocimiento con una profunda gratitud, como un tributo al hombre y a la mujer mexicanos que bregan fuerte y anteponen el interés de México al sus propios intereses y aún a sus propias necesidades”, recalcó.

Jesús Seade solicitó al presidente López Obrador volver a su vida privada en Hong Kong con su familia para representar al país en “otras formas”.

“Desde enero hablé con el presidente de volver a mi vida privada. Negociar el T-MEC para mi país ha sido uno de los más altos honores de mi vida profesional, pero mi familia me reclama. Agradezco opciones para representar a mi país en grandes capitales en el exterior, pero con su venía me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas como siempre lo he hecho”, destacó.