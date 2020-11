Mujer presenta su renuncia por medio del megáfono de tienda

Un video que circula en Twitter muestra el momento en que una empleada de un Walmart, en Texas, Estados Unidos, anunció su renuncia laboral a través del megáfono de la tienda.

Shana Ragland decidió publicar su video en Twitter y rápidamente se viralizó. En las imágenes mostradas se ve cuando la joven renunció a su puesto bajo el argumento de que estaba harta del trato de sus compañeros.

Con la ayuda del megáfono, Shana denunció a más de uno de sus compañeros por sus actitudes racistas

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

— shana (@shanablackwelll) October 31, 2020