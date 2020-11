En Sinaloa se cocina una alianza del PRIAN, señalan Martín Heredia y Miguel Ángel Camacho

El evento está a punto de iniciar. Martín Heredia, ex candidato a la gubernatura del PAN en 2016 miraba de un lado a otro. Su comitiva preguntaba si tenía un lugar en el evento del partido Movimiento Ciudadano y la presentación de Sergio Torres Félix como su candidato a gobernador.

El evento estaba a punto de iniciar y Martín Heredia caminaba sobre una vereda del amplio jardín dispuesto para el mitin masivo de MC. Sin mayor preámbulo responde al cuestionamiento sobre su presencia en el sitio.

“Me invitó mi amigo Sergio Torres, yo soy invitado. Yo sigo siendo miembro activo del PAN, sigo militando en el PAN, nosotros seguimos insistiéndole al partido que esta es la alianza con la que se debe de construir el futuro de Sinaloa, no con el PRI”, dijo.

“Y bueno, no se si vaya a haber eco o no, yo simpatizo con la candidatura a gobernador de Sergio Torres, soy ferviente promotor de ella, pero si el PAN decide ir en alianza con el PRI en Sinaloa, yo voy a renunciar al PAN”, añadió.

La posibilidad de alianza entre PRI-PAN comenzó a sonar más fuerte luego de que ambas dirigencias no desestimaran crear un frente común para el proceso electoral del 2021 que en Sinaloa renovará los 18 municipios, el Congreso local y por supuesto la gubernatura.

“Sí, claro. Ellos están promoviéndola de hecho esa alianza, nosotros les decimos al PAN que si van con el PRI van a perder el registro porque el PRI no les va a dar oportunidad de candidaturas trascendentes”, explicó Martín Heredia.

Sin embargo está promoviendo la alianza que hace Sergio Torres, quien fuera aspirante a la candidatura en 2016 por el PRI por el mismo puesto y ahora la busca por MC. Y la defiende.

“Y en cambio esta es la alianza, y no porque sea Sergio Torres y Movimiento Ciudadano, es que esta es la alianza que la sociedad está esperando en Sinaloa, una alianza PRI, PAN es antinatura, qué les van a decir a los candidatos, no que no era cierto lo del PRIAN, no que era mentira el PRIAN”, responde.

-Pero Sergio Torres viene del PRI y uno de los priistas con mayor arraigo hasta hace unos meses.

-Mira, lo que pasa es que el tema de los partidos es intrascendente, el sentido de pertenencia en los partidos políticos está muy menguado, en realidad ya no hay fortalezas porque han dejado de representar a la sociedad.

Al lado de Martín Heredia otro ex candidato del PAN aparece. Es Miguel Ángel Camacho. Apodado “el Líder”, en la pasada elección a la alcaldía en Ahome fue derrotado por el tsunami morenista, y ahora se une a la causa de ex panistas que critican una posible alianza PAN-PRI.

“Es correcto, completamente nosotros no coincidimos con un partido tan deshonesto, hablando yo en el caso que me corresponde que es Ahome”.

El “Líder” Camacho critica las administraciones priistas de Arturo Duarte y Álvaro Ruelas, ambos priistas alineados y miembros del gabinete de Quirino Ordaz Coppel como lo fue Sergio Torres, ahora con MC, a quien ahora está apoyando y a su aspiración a la gubernatura.

“Por esa razón es que nosotros coincidimos que Acción Nacional debe hacer alianza con el pueblo y por eso coincidimos con este gran Movimiento Ciudadano porque necesitamos que la sociedad se involucre, que sean los ciudadanos los que gobiernen y que no sean las mismas posturas políticas de siempre que únicamente ven como botines políticos a los ayuntamientos”.

Antes de Miguel Ángel Camacho y Martín Heredia, Roberto “el Güero” Cruz anunció su adición al partido y el abandono del PAN ante la falta de apoyo. Ahí estaba presente también pero ya ocupado su sitio junto a Alejo Valenzuela, ex panista también y ex pasista.

Y el evento ya casi inicia. La comitiva de ambos políticos los apresura. Sí tienen lugar en el presidium para la presentación de “Sinaloa al 100 y en Movimiento”, el híbrido entre el priísta Sergio Torres y MC.

-La presencia de ambos aquí entonces la puedo interpretar que el PAN está más cerca del PRI.

-Pues esperemos que tomen las mejores decisiones desde México para qué se unifiquen y podamos formar una alianza entre PAN y MC para que nos vaya bien a todos”, responde Camacho.

-Sí, pero mi pregunta es si ustedes están aquí es porque el PAN está más cerca del PRI que de MC.

-Pues pregúntale a Juan Carlos Estrada, yo lo he visto más entregado al sistema que entregado a causas sociales.

Y así culminan la entrevista de banqueta. Apresurados a tomar sitio en la segunda fila, justo atrás del lugar de Sergio Torres y Dante Delgado en el multitudinario evento.