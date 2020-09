Muere afroamericano después que policías de EU lo someten y le cubren la cabeza

Daniel Prude, un afroamericano de 41 años de edad, murió luego que policías de la policía de Rochester, en Nueva York, lo detuvieran, le cubrieran la cabeza con una capucha y le presionaran el rostro contra el pavimento durante dos minutos.

De acuerdo a medios locales el hecho ocurrió el pasado 23 de marzo, pero ha sido hecho público ahora por su familia que ha presentado varios videos del suceso en lo que parece un nuevo acto de violencia policial en EU.

Prude murió una semana después de ser detenido, el 30 de marzo, cuando se le retiró el sorporte vital que se le había aplicado después de llegar maltrecho al hospital, de acuerdo a Efe.

Su muerte se produjo además dos meses antes de la del también afroamericano George Floyd, en otro caso de violencia policial en Minneapolis, que desencadenó fuertes protestas en varias ciudades de EU.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el jefe de policía de Rochester dijeron que estaban investigando la muerte. Los oficiales involucrados en el suceso todavía están de servicio, según informa The New York Times.

