Ya sabía de la existencia del video, que presenten la denuncia: AMLO

“Hay plumajes que cruzan el pantano y no se ensucian, mi plumaje es de esos”, aseveró el Presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al video en el que se exhibe a su hermano Pío recibiendo dinero de David León, pues, dijo, el objetivo es desprestigiarlo, pero no es igual a sus adversarios.

Al igual que a los expresidentes Peña Nieto, Calderón, Salinas de Gortari y partidos políticos, pidió al periodista Carlos Loret de Mola, quien dio a conocer el video en el que Pío López Obrador recibe 2 millones de pesos para el movimiento e¡con miras a las elecciones del 2015, presentar una denuncia.

López Obrador dijo que sabía desde hace cinco días de la existencia de esos videos porque David León le informó al respecto, por lo que le sugirió enfrentar la denuncia y diera una explicación.

También el presidente dijo que le pidió a David León no aceptar la dirección de la empresa sobre el manejo de medicamentos en el país hasta que se aclare la situación, pues la finalidad de este cargo es precisamente evitar que se roben el dinero.

“Ya sabia yo que se iba a presentar el video, por eso no me sorprendió”, mencionó.

López Obrador sostuvo que en caso de que las investigaciones lo alcancen, pues era dirigente nacional de Morena en la fecha que se grabó el video, estaría dispuesto a ir a declarar, “sí voy, desde kuego, eso es lo que estoy planteando, que se vaya a fondo, recomiendo a Pío y a David que no se amparen, que den la cara”.

Durante la conferencia de esta mañana celebrada en Aguascalientes, el mandatario se anticipó a las preguntas respecto al tema.

“No sabía del dinero”, indicó, e ignora si fueron reportados o no los recursos ante el Instituto Nacional Electoral, pues David León no le informó al respecto, pero se sabrá en la investigación.

“No, o no creo que haya sido dinero del gobierno”, respondió al ser cuestionado directamente si sería del entonces gobernador Manuel Velasco.

“Antes de que me lo pregunten esto, yo lo explico”, adelantó, y es normal que quienes se están viendo afectados en sus intereses por la decisión que tiene de acabar con la corrupción en el país, y de cómo se están ventilando casos muy graves de corrupción.

“Como el caso del señor Lozoya que ha implicado a expresidentes, legisladores, a funcionarios públicos y como también se esta ventilando el caso de García Luna en Estados Unidos acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico de una banda de narcotraficantes siendo secretario del gobierno federal, estos dos casos muy delicados, entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas, es decir todo es lo mismo, esto es bastante usual y recurrente cuando se esta llevando a cabo una transformación”, aseguró.

Se decía que en las campañas todos son iguales, “no somos iguales, en este caso del video con mi hermano y David León hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos, no solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, no es comparable solo una operación ilícita que esta denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto, que puede significar 2 millones de pesos no solo es eso, es el fin de el hecho que se está ventilando en aquellos casos que los tiene muy molestos a nuestros adversarios sin duda, es extorsión, es mordida, van a obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción, en el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba”.

“Básicamente nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”, agregó.

El mandatario comparó esa recaudación para el movimiento de 2015, con la época maderista, en la que se obtuvieron 700 mil pesos que después se acordó en una discusión en el Congreso que le fuera devuelto al recurso.

Los videos se muestran, para contextualizar también, son de 2015, explicó, y en ese año había elecciones en Chiapas y elecciones federales. Morena no ganó, excepto un distrito.

“Esos recursos como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y como él mismo lo afirma, David León, contribuía de esa manera, contribuyendo esos fondos como ayudaron muchos mexicanos, puedo comentarles que a mi me apoyaba la gente, había una cuenta abierta en un banco…Banorte donde depositaban dinero para mantenernos yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí esto por años, hasta que nos clausuraron la cuenta por represalias, nos la cancelaron y le tengo que vivir a gradecido al dueño de Banorte finado ya, Roberto González que a pesar de la situación tan difícil de represión, se atrevió a abrirnos la cuenta, de todas maneras”.

El caso de este video se debe actuar de manera consecuente, y debe entregarse “esta revelación que presento Loret de Mola deben entregarse a la Fiscaría General, debe presentar una denuncia, los expresidentes o sus representantes, me refiero a Enrique Peña Nieto, a Calderón, Salinas o los dirigentes de los partidos para que se inicie la investigación que corresponda”

López Obrador aclaró que el video no tiene nada que ver con la elección presidencial del 2018 “para que no vaya a haber malas interpretaciones”.