Proponen reformas para que Comité Ciudadano Anticorrupción no sea integrado por funcionarios

Al demandar al Congreso del Estado reformas para modificar los requisitos para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, RECIAS cuestionó que ese organismo no ha actuado como caja de resonancia de la población frente a los más sonados casos de corrupción en Sinaloa.

En videoconferencia conjunta, los integrantes de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS), señalaron que el Comité de Participación Ciudadana ha sido indiferente en el seguimiento y la exigencia de que castiguen hechos de corrupción, como los casos de los colchones en mal estado entregado a damnificados o lo desaseos en el Tiburonario en Mazatlán.

Los integrantes de RECIAS, manifestaron su insatisfacción por el trabajo del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, el cual está interesado ni siquiera en socializar el trabajo que realizan y tienen poca transparencia en sus sesiones porque no son trasmitidas regularmente, por su cercanía al servicio público.

Indicaron que presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción para modificar los requisitos que se piden a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Silver Meza, presidente de Iniciativa Sinaloa, sostuvo que el actual marco legal inhibe la participación ciudadana por la exigencia de requisitos absurdos, como la necesidad de que se cuente con un título profesional mayor de 10 años de su emisión.

Los integrantes de RECIAS explicaron que la propuesta de reforma está basada en un trabajo de análisis comparativo de la legislación en las 32 entidades federativas, para estimular la participación de perfiles más ciudadanos, alejados de integrantes del servicio público.

Indicaron que propone eliminar la edad mínima de 35 años, se garantice la paridad de género, se disminuyan los requisitos de documentación comprobatoria y se incremente los años de no haber sido funcionario público.

Precisaron que en estados como Nuevo León, Chihuahua y Tlaxcala no se exigen años de experiencia en temas anticorrupción; en tanto que en Nuevo León y San Luis Potosí no existe restricciones sobre la edad; en Oaxaca y Tlaxcala no se especifica antigüedad para el titulo universitario de 10 años; en Nuevo León se exige que el aspirante a ser miembro del Comité de Participación Ciudadana debe tener un mínimo de 10 años de haberse separado de un cargo público.

Confiaron que la próxima convocatoria para ocupar la vacante existen en el Comité de Participación Ciudadana pueda emitirse con nuevos requisitos que estimulen más la participación de la población y más alejada de integrantes del servicio público.

Participaron por RECIAS, Natalia Reyes del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa; Marlen León de Iniciativa Sinaloa; David Moreno de Observatorio Ciudadano, Ángel Leyva de Mexicanos Primero, Natalia Reyes y Gustavo Rojo.