Rechazan paquete de cuentas de Ayuntamientos aprobados por la ASE

Tras una discusión que duró alrededor de nuevas horas, el Congreso del Estado rechazó la aprobación de las cuentas públicas 2018 de un paquete de 10 Ayuntamientos, en una sesión que estuvo lleno acusaciones mutuas sobre la existencia de intereses políticos en la fiscalización.

“Lo que nos urge es un gobernador de Morena”, expresó en una intervención la diputada de Morena, Fracisca Abeyó, expresión que llevó Roxana Rubio, presidenta de la Mesa Directiva en esta sesión, a exhortar a no realizar campaña.

Los diputados de Morena se quejaron que el Grupo Parlamentario del PRI los estaba ofendiendo sobre su trabajo legislativo porque estaban defendiendo el uso de los recursos públicos, sin importar de cuánto es el monto desviado.

El presidente de la Mesa Directiva, Marco Antonio Zazueta Zazueta, señaló que la ASE aplicaba una matriz a los entes fiscalizados para determinar su aprobación o rechazo con el estilo del exacalde nayarita de San Blas, Hilario Ramírez “Layín”, para “robar poquito”.

La discusión también sirvió para abordar el tema de la solicitud del Grupo Parlamentario del PRI de pedir la remoción de Marco Antonio Zazueta, al frente de la Comisión de la Fiscalización., aunque el punto no estaba incluido formalmente en la orden del día.

La diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno, adelantó que pedirán la integración de una comisión plural para analizar para que se analice con imparcialidad la solicitud de remosión y para que se analicen las pruebas que se aportarán.

En el debate legislativo de la sesión ordinaria virtual estuvo centrada en las cuentas de los Ayuntamientos de Ahome, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán y Escuinapa, las cuales en su totalidad las había dictaminado como aprobatorias la ASE.

En cada una de las cuentas públicas de los municipios las irregularidades reiteradas fueron el pago de sueldos a personal comisionado por los sindicatos, los pasivos sin fuentes de pagos por diferentes montos, la desviación de recursos de fondos diversos para ser empleados al gasto operativo, los comprobantes fiscales cancelados, pagos a destiempo de obligaciones fiscales y al INFONAVIT e ISSSTE, entre otros.

Los diferentes diputados del PRI defendieron que los diversas observaciones realizadas por la ASE no significa necesariamente actos de corrupción o desvío de recursos, sino que pueden ser aclarados porque no ha concluido el plazo para su justificación, por lo que era prematuro rechazar los informes.

En todas las votaciones, los diputados del PT y el PAN se unieron al PRI para rechazar el dictamen que desaprobó las cuentas públicas.

“Existe ahora una politización absurda, de lo que en rigor es un proceso técnico, y por eso se generan tensiones innecesarias que obstaculizan el trabajo de esta representación parlamentaria”, expresó el diputado del PRI, Faustino Hernández en una de sus intervenciones.