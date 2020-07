Sin condiciones para la cercanía; en Sinaloa, nuevo ciclo escolar empezará en casa

El regreso a clases en Sinaloa será a distancia. La vuelta de los alumnos a las aulas aún es incierto. No hay siquiera una fecha estimada. Todo depende del Covid-19.

Lea: Abren la economía en Sinaloa y suben los contagios https://bit.ly/2WXQnWL

Tanto la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) como la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) determinaron que el próximo ciclo escolar iniciará desde casa debido a que no hay condiciones para las clases presenciales.

El retorno a las aulas de los alumnos de nivel básico, medio y superior, depende de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El Secretario de Educación Pública y Cultura en el estado, Juan Alfonso Mejía López, dijo que el ciclo escolar de educación básica empezará el 31 de agosto, en la misma modalidad en la que terminó el anterior.

Señaló que las clases estarán centradas en el aprendizaje clave, que es el aprendizaje mínimo que debe tener un niño cuando termina el ciclo escolar para poder avanzar al siguiente grado.

“Hay una experiencia de 200 años de un sistema educativo que es presencial y de educación a distancia no hay una historia, más que la que nosotros estamos escribiendo, lo vamos perfeccionando, tan es así que cuando iniciamos en ese receso escolar de 15 días, estábamos hablando de tener un alcance de alrededor de 64 por ciento y cuando terminamos el ciclo escolar teníamos un seguimiento constante y sistemático en alrededor de 92, 94 por ciento de los alumnos, creo que sin duda todavía lo iremos mejorando y lo iremos perfeccionando”, dijo.

Mencionó que el 8 por ciento de los alumnos no continuó el ciclo escolar cuando se implementó la modalidad a distancia.

En algunos casos los maestros no pudieron localizarlos debido a que no eran originarios del lugar donde están inscritos a la escuela, y con la pandemia sus padres se regresaron a sus lugares de origen, indicó.

Desde la semana pasada los maestros están tratando de localizarlos para que a partir del 10 de agosto y durante tres semanas, tengan apoyo focalizado y se regularicen.

Reconoció que uno de los grandes desafíos de la educación a distancia es que puede aumentar la deserción escolar.

Mejía López indicó que no hay certeza de cuándo y cómo podrá ser el regreso a clases presencial.

La UAS, calendario virtual

La UAS iniciará el nuevo ciclo escolar el 10 de agosto y tampoco será presencial.

La semana pasada el Consejo Universitario aprobó el calendario para el ciclo 2020-2021.

En la sesión se acordó que el inicio no será presencial hasta no tener la certeza de que no se pone en riesgo la salud tanto de los alumnos como del personal universitario.

En las instalaciones universitarias se tendrá la presencia mínima de personal en las diferentes áreas como se estaba haciendo antes de que iniciara el periodo vacacional.

La pandemia también obligó a la universidad a cambiar el examen de admisión.

El consejo aprobó que el 100 por ciento de los aspirantes a ingresar a las preparatorias lo hagan de manera automática sin presentar examen de admisión.

Los aspirantes a una carrera en el nivel superior realizarán el examen CENEVAL los días 28 y 29 de agosto de manera virtual y en horarios escalonados.

“Para disminuir el riesgo de saturación de la plataforma CENEVAL se habrán de integrar bloques de 3 mil a 4 mil sustentantes cada uno, con hora de inicio distinto, esta modalidad de examen cuenta con una serie de candados para evitar plagios, copias, ayudas o cualquier condición de ventaja”, dijo el rector Juan Eulogio Guerra Liera.

Para los 20 mil 271 jóvenes que desean ingresar al nivel medio superior y en cuanto las condiciones lo permitan, ya sea dentro de seis meses o un año, se planteará un examen diagnóstico para reforzar y rescatar aspectos necesarios para que se garantice un egreso de los jóvenes con un buen perfil y una buena orientación hacia una carrera profesional, acordaron.

Para el director de Mexicanos Primero Sinaloa, Gustavo Rojas, en el nuevo ciclo escolar a distancia deben enfocarse en lograr los objetivos de aprendizaje esenciales de cada nivel.

“Dada la interrupción y la magnitud de la interrupción de la normalidad escolar, consideramos importante adecuar la expectativa de lo que se debe aprender y buscar aprender lo esencial y no necesariamente todo lo que estaba programado antes de la pandemia”, indicó.

Mencionó que “cuando podamos regresar a las escuelas estas pueden tener jornadas extendidas para reforzar y nivelar los aprendizajes que al no estar abierta la escuela sabemos no se han podido generar, al menos no de manera equitativa”.

Junto con el nivel de aprendizaje de los niños se debe se debe diagnosticar el estado socioemocional por que sin el bienestar socioemocional mínimo no va haber aprendizaje.

El estado, manifestó, debe ejercer la rectoría de la educación y tomar decisiones desde lo local, basadas en las necesidades y datos del estado y sus regiones.

Consideró que la pandemia debe sacudir al sistema educativo e incorporar elementos que permitan una evolución y mejorar temas como la educación física, que no sea vista como un aspecto secundario sino como principal.

Llamó a las autoridades educativas a la conformación de mesas de trabajo con estudiantes, familias, docentes y la sociedad civil para planear la reactivación de las actividades presenciales.

Además pidió que se coordinen con autoridades sanitarias para la creación de un protocolo de salud único y común para todas las escuelas para no generar confusión, y que se pueda mejorar y modificar conforme va funcionando.

Artículo publicado el 26 de julio de 2020 en la edición 913 del semanario Ríodoce.