Se consumará la ilegalidad con el primer partido en estadio sin aval del Congreso: Marco Zazueta

A pesar de que hoy está planeado el primer juego del equipo Mazatlán FC en el nuevo estadio de futbol de Mazatlán, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta advirtió que se incurrirá en la ilegalidad por parte del gobierno estatal por no haber pedido autorización sobre el uso del inmueble al Congreso del Estado.

Indicó que el Poder Legislativo al día de hoy no ha recibido ninguna información sobre los términos pactados para el uso del inmueble por parte de particulares.

Recordó que han solicitado información a los secretarios estatales que están involucrados en la construcción del Estadio, pero no han tenido respuesta alguna.

Entre las peticiones de información que solicitaron por escrito al gobierno estatal fue sobre cuál es la figura bajo la cual prestan el estadio, pero el secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega, les dijo que todavía no se ha definido la figura jurídica por la cual se va a conceder a la franquicia de futbol el estadio.

“Esa no es respuesta a las preguntas que nosotros hicimos. Eso nos deja más que claro que hay una intención dañina, eso sí me preocupa porque se estarían violando algunas leyes. Es un bien inmueble estatal”, manifestó.

El diputado de Morena sostuvo que para cualquier titulo que le quieran dar, ya sea comodato concesión, sucesión, préstamo o cualquier título que le quieran dar tiene que ser autorizado por el Congreso del Estado.

Una vez consumado el hecho, advirtió se estará analizando jurídicamente cómo se va a proceder, entre las que se incluye la solicitud de auditoría específica en torno al gasto y la inversión que sea hecho en el estadio.

Mencionó que a pesar de la opacidad, todavía hay la intención de seguir invirtiendo en el estadio, como es el caso de la licitación para incluir elevadores, que al parecer es un requisito que pidió la Federación Mexicana de Futbol

Aseguró que existe opacidad en el tema por parte de secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega, como de Ubaldo López Angulo, titular de la Secretaría de Obras Públicas; Paola Moncayo, directora del Instituto Sinaloense del Deporte; y de Guadalupe Yan Rubio, de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Recordó que entre los que han pregunta a los funcionarios ha sido cuánto se ha invertido en el estadio de futbol de Mazatlán, tanto en la construcción como en el patrocinio de la franquicia, con quienes se han hecho los convenios para traer el equipo a la ciudad de Mazatlán, y en qué términos están comprometiendo el estadio.

En la solicitud de información figura además un resumen de las bitácoras de las reuniones, gastos y viáticos para el proceso de registro ante la Federación Mexicana de Fútbol.