‘Quien acusa está obligado a probar’, responde el PAN a Lozoya

A través de un comunicado de prensa emitido por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) fija su postura respecto a las presuntas acusaciones que el ex director de Pemex Emilio Lozoya reveló, y en las que señala a panistas de haber recibido sobornos, y pide pruebas.

“Los dichos de Lozoya pretenden ser un distractor y la cortina de humo perfecta ante el fracaso del gobierno de López Obrador en la economía, con el creciente desempleo, la pésima gestión ante el COVID-19 y las muertes que pudieron evitarse, así como su fracaso ante el combate a la inseguridad”, acusó.

En la postura pública, el PAN sostiene que “quien acusa está obligado a probar. Hasta el momento solo son dichos de un presunto criminal que podría acusar a los adversarios del gobierno federal, con tal de salvar su situación jurídica como indiciado. Por esa razón, Acción Nacional exige a las autoridades que se conduzcan con legalidad, que aporten las pruebas, que hagan justicia de manera pronta y expedita, para deslindar responsabilidades”.

Este viernes el diario Reforma publicó que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya reveló que la empresa brasileña Odebrecht pagó cuatro millones de dólares que fueron usados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012, para el pago a consultores extranjeros en materia electoral, contratados por el entonces coordinador de la campaña, Luis Videgaray.

Lozoya, precisó que el pago de sobornos fue por un monto de 52 millones 380 mil pesos para los panistas entre quienes destacan Ricardo Anaya y Ernesto Cordero, los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como el senador José Luis Lavalle Maurysegún.

“En relación con las supuestas declaraciones hechas por el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, Acción Nacional (…) refrenda su compromiso con el combate a la corrupción. No consentirá ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona, como tampoco permitirá, como se ha hecho en el pasado, que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido, ni el buen prestigio de nuestros liderazgos”, respondió el blaquiazul.

En todos los casos se debe respetar la presunción de inocencia y cuidar el debido proceso. En este caso no se está haciendo ni una ni otra, agregó en el comunicado.

Los legisladores de Acción Nacional no tenían que ser convencidos de la Reforma Energética, ni de su legislación secundaria, ya que el PAN siempre ha estado a favor de abrir la inversión, modernizar y hacer más competitivo el sector energético, impulsando las energías limpias y renovables.

“Acción Nacional está a favor de acabar con la corrupción del pasado, pero también la del presente, porque ya son muchos los hechos de presunta corrupción por parte de miembros del equipo cercano al presidente y en todos los casos el gobierno se ha hecho “de la vista gorda”. Demanda recuperar el Estado de Derecho en todos los aspectos de la vida nacional, así como dar resultados en materia económica, de salud y seguridad”.