Por unanimidad, Comisión de Fiscalización elimina facultades a la ASE sobre cuentas públicas

En forma sorpresiva, la Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad eliminar facultades a la Auditoría Superior del Estado para emitir determinaciones técnicas de aprobación o no aprobación de los informes de las cuentas públicas.

El dictamen que había sido propuesto por el Grupo Parlamentario por Morena para dar marcha atrás a la reforma que se hizo en la anterior Legislatura, contempla modificar la Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado.

Desde el pasado mes de marzo, el presidente de la Comisión de Fiscalización había presentado el dictamen a sus compañeros, pero cuando sometió a la votación quedó entrampada por un empate y la sesión quedó en un receso indefinido, el cual se prolongó porque no fue posible reunirse de nuevo a causa de la emergencia sanitaria.

Los diputados, Ana Cecilia Moreno (PRI) y Jorge Iván Villalobos (PAN), habían emitido un voto en contra, éste último porque el marco legal no le permitía emitir un voto a favor, pero una oposición en un artículo en particular.

En el mismo dictamen se incluyó también homologar las fechas para dictaminación por parte de la Comisión de Fiscalización para trasladarlas para octubre en lugar de julio, para eliminar la polémicas legales que se generaron en el análisis de las cuentas públicas de 2017 y 2018, luego de concluir el proceso de solventaciones de los entes fiscalizados, es decir el gobierno estatal, Ayuntamientos, paraestatales y paramunicipales, entre otros.

El dictamen consideró también en un artículo transitorio que las reformas se aplicarán a partir del próximo año para la revisión de las cuentas públicas de 2019, por lo que a la actual Legislatura ya no le correspondería la discusión en esa materia porque su periodo constitucional concluye el día 31 de septiembre.

Los integrantes de la Comisión de Fiscalización, encabezados por el presidente Marco Zazueta Zazueta, destacaron que la reforma será una aportación para un mejor marco legal para la próxima legislatura que se ahorrará en discusiones técnicas.

El dictamen aprobado será presentado en breve ante el Pleno del Congreso del Estado para su votación y aprobación en su caso.