“No se ha violado ninguna ley en Fiscalización”: Marco Antonio Zazueta

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, aseguró que no se ha violado ninguna ley en el análisis de las cuentas públicas, luego que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI ante la Junta de Coordinación Política, exigiera su destitución.

El diputado de Morena consideró que el líder de la bancada del PRI solo busca un “escándalo público, mediático”, porque sabe que no procede, para mostrar a Morena como violador de leyes.

Consideró que quienes pueden impugnar los dictámenes de los rechazos de las cuentas públicas son los entes auditados, pero adelantó que no prosperarían porque la fiscalización es una facultad del Congreso del Estado, y específicamente de la comisión que preside.

Desestimó que pueda ser removido de su cargo al frente de la Comisión de Fiscalización porque la solicitud fue presentada ante la Junta de Coordinación Política en donde el Grupo Parlamentario de Morena tiene el voto ponderado.

Argumentó que ha conducido los trabajos en apego a las leyes y expuso que debe enfocarse a vigilar a los hechos que comenten los entes auditados, más que a los montos, porque no es posible que se violen todos los marcos legales, y no existan consecuencias cada año.

Indicó que es el Pleno quien aprueba la integración de las comisiones a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado la JUCOPO como órgano conductor y coordinador del trabajo legislativo puede proponer al Pleno cambios de alguno o algunos de los integrantes de las comisiones permanentes cuando se justifique.