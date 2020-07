Congreso rechaza cuentas públicas de UAS, UADEO, COBAES, CONALEP y juntas de agua

Con 24 votos a favor, y 14 en contra, el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el dictamen de la Comisión de Fiscalización que rechazó las cuentas públicas de entes públicos descentralizados de la administración pública paraestatal y paramunicipales correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

La Auditoria Superior del Estado había emitido una determinación aprobatoria de 13 entes, pero la Comisión de Fiscalización propuso en su dictamen que deberán ser rechazadas por diversas violaciones al marco legal en materia de administración de recursos públicos.

En la sesión que duró cuatro horas y media, también se aprobó el rechazo que la ASE había dictaminado en los informes individuales de los Servicios de Salud de Sinaloa, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, así como la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, argumentó que por las observaciones encontradas por la ASE no es posible aprobar las cuentas públicas porque se violaron diversas disposiciones legales en la administración de los recursos y acusó que las aprobaciones son realizadas por se aplican matrices en las auditorías que toman en cuenta solamente los montos.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI e integrante de la Comisión de Fiscalización, Ana Cecilia Moreno, insistió en su posición de que gran parte de las observaciones señalados en los informes ya han sido solventados antes la ASE, por lo que la decisión de reprobar las cuentas publicas se hacía con criterios no técnicos sino políticos y de partido.

En su intervención, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, también integrante de la Comisión de Fiscalización criticó que se aplicará los mismos criterios para reprobar por igual a todos los entes públicos, cuando debiese analizarse cada uno de los casos en específico, y acusó a los diputados de Morena de actuar con ignorancia en la revisión de las cuentas públicas.

ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICPALES APROBADOS POR LA ASE, PERO RECHAZADOS POR EL PLENO DEL CONGRESO:

Ceapas

Cobaes

Conalep

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa

Instituto Sinaloense de Cultura

Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

ISSSTESIN

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

Universidad Autónoma de Occidente

Universidad Autónoma de Sinaloa.

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

IRREGULARIDADES SEÑALADAS POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN A PARTIR DE INFORME DE LA ASE:

COBAES: No enteró a ISSSTEESIN 11 millones 219 mil 995 de aportaciones retenidas a sus trabajadores y sus Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por cuatro millones 607 mil 974 pesos carecen de Comprobante Fiscal Digital.

Asimismo, aplicó sin sustento normativo 23 millones 774 mil 392 pesos en conceptos de Compensación, Bono de actuación y Bono de Productividad.

CONALEP: Se sobregiró en el gasto con 10 millones 430 mil 913 pesos. Incumplió con la implementación del Presupuesto basado en Resultados. Enfrentó Pasivos Sin Fuente de Pago por 4 millones 309 mil 36 pesos.

Su Director General José Wuascar Torres Gálvez, no comprobó gastos por 30 mil 500 pesos y no se comprobaron 644 mil 970 pesos destinados a cubrir prestación del Día del Maestro, entre otras.

CEAPAS: Incumplió con la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, utilizó un millón 152 mil 872 pesos de ampliaciones presupuestales para el pago de finiquitos y compensaciones no derivadas de sentencias laborales definitivas.

No expidió Comprobante Fiscal por los recursos federales recibidos por 2 millones 883 mil 763 pesos, y adjudicó de manera directa el 72.73 por ciento de contratos de obra pública.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA: Falseó información con respecto a la unidad de transporte asignada a la presidenta del organismo con valor de 615 mil pesos, al registrar haberla dado a cuenta por 170 mil por una nueva unidad de 545 mil, y en realidad se endosó a favor de un tercero.

Entregó 2 millones 158 mil 970 pesos en prestaciones no contempladas en los contratos de prestación de servicios profesionales y careció de evidencia justificativa del gasto de 3 millones 293 mil 204 pesos por servicios de café, meseros, cristalería, alimentos, arrendamientos, grabaciones de audio, fotografías y otros.

INSTITUTO DE SINALOENSE DE CULTURA: Excedió su presupuesto con 23 millones 818 mil 550 pesos, acumuló Pasivos Sin Fuente de Pago por 25 millones 631 mil 548 pesos. No enteró 495 mil 479 pesos de ISR por salarios y acumuló deudas al SAT de ejercicios anteriores por 8 millones 665 mil 640 pesos.

Se pagó sin celebrarse un evento de Juan Gabriel Sinfónico, con 361 mil 340 pesos y se careció de documentación justificativa el pago de un millón 733 mil 366 pesos por conceptos de rehabilitación, mantenimiento, adecuación y rehabilitación de inmuebles.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA: Careció de Comprobante Fiscal Digital por Internet el pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos por 4 millones 399 mil 741 pesos.

Careció de requisición y orden de compra la adquisición de alimentos por un millón 810 mil 702 pesos, careció de contratos en el pago de transmisión del programa “Informativo UAS y paquetes Mega noticias” por un importe de 475 mil 600 pesos.

Se hicieron 112 pagos superiores a los autorizados, por 520 mil 341 pesos a 32 trabajadores de honorarios que ocuparon simultáneamente plazas administrativas, académicas y de confianza.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE: Sobreejerció su presupuesto en 9 millones 343 mil 638 pesos y omitió enterar 520 mil 701 de cuotas al ISSSTE correspondiente a las retenciones del mes de enero, febrero y agosto.

Sin sustento normativo pagó 8 millones 29 mil 348 pesos por desgaste físico y estímulos al desempeño y careció de comprobante fiscal el pago de 123 mil 688 pesos a favor de la empresa “Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.”, por concepto de compra de vales de combustible, entre otras.

SERVICIOS DE SALUD: Se registraron Pasivos Sin Fuente de Pago por 352 millones 595 mil 998 pesos, y hay responsabilidades y gastos por comprobar, pues sus funcionarios acumularon adeudos por 19 millones 440 mil 178 pesos. No coincidieron los registros de Almacén de Materiales y Suministros con el reporte del Inventarlo Final 2018″, con una diferencia de 28 millones 375 mil 631 pesos.

Los registros de Bienes Muebles no coinciden con la relación del “Inventario de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2018” con una diferencia 345 millones 603 mil 979 pesos, entre otros.

También se hicieron observaciones a las Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán, Navolato, Rosario.

VOTARON EN CONTRA DE RECHAZAR LA CUENTAS PÚBLICAS:

Angélica Díaz Quiñonez (PAS)

Gloria Himelda Félix (PRI)

Mario Rafael González (PTI)

Faustino Hernández Álvarez (PRI)

Elba Margarita Inzunza (PRI)

Guadalupe Iribe (PRI)

Sergio Jacobo (PRI)

Mónica López (PRI)

Fernando Mascareño (Sin partido)

Ana Cecilia Moreno (PRI)

Palestino Carrera (Morena)

Jesús Armando Ramírez (PRI)

Jesús Manuel Valenzuela (Sin partido)

Jorge Iván Villalobos (PAN)

VOTARON A FAVOR DEL RECHAZO DE LA CUENTAS PÚBLICAS:

Morena:

Francisca Abeyó Jordá

Marco César Almaral Rodríguez

Yeraldine Bonilla

José Antonio Crespo López

Victoria Sánchez

Apolinar García

Alma Rosa Garzón

Flor Emilia Guerra

Gildardo Leyva

Horacio Lora

Flor Isela Miranda

Jesús Ramón Moreal

Mariana Rojo

Rosario Romero

Juan Ramón Torres Navarro

Pedro Villegas Lobo

Florentino Vizcarra

Beatriz Zárate

Marco Antonio Zazueta

Rubio Valdez Roxana (PAN)

Edgar González (PRD)

Karla Montero (PES)