Colaborará Jumapag con investigación sobre quebranto económico

La Junta de Agua y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) anunció que colaborará con las instancias que transparentaran el manejo de recursos y con las que serán encargadas de determinar si hubo o no malas prácticas con las que se afectó el patrimonio de la paramunicipal.

En un despacho sin firma ni atribución, pero distribuido a través de chats oficiales del gobierno de Guasave, la vocería de la paramunicipal precisó que el ejercicio auditado fue mayoritariamente administrado por Paula Elena Gil Sandoval.

A través de un comunicado, se informó que en la auditoría se verificaron los estados financieros, recaudación de ingresos propios, registros contables y documentación comprobatoria y justificativa del gasto, además de la aplicación de los recursos públicos invertidos en obra pública, para comprobar que se hayan realizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables se obtuvieron 50 conclusiones sin observación, 61 resultados con observación, los cuales derivaron en 6 recomendaciones, 8 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 55 promociones de responsabilidad administrativa y 11 pliegos de observaciones, así como tres resultados con observación solventada.

Respecto de la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por 7.1 millones de pesos por pagos en exceso a despacho contable por concepto de servicios profesionales, incumpliendo a lo establecido en el contrato, pagos por servicios de reconstrucción de transformadores, sin contar con la evidencia documental que justifique los servicios prestados; remuneración por obras sin desglose de precio unitario, mano de obra, maquinaria y equipo, pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por concepto de obra que no está beneficiando a la población en pobreza extrema, debido a que ésta no se encuentra operando; además, de volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y ejecutados con mala calidad.

Además, se observó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso para pagar los pasivos de corto plazo por 197 millones 447 mil 854.03 pesos.

La Jumapag ratifica el compromiso de transparentar la aplicación de los recursos públicos, empeñado por la Presidenta Municipal, María Aurelia Leal López.