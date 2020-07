El reto de avanzar en la prohibición de plásticos de un solo uso: Oceana México

La entrada en vigor de las reformas a la Ley de Residuos de Sinaloa es una buena noticia para una de las entidades federativas más importantes en la producción pesquera, consideró Esteban García-Peña, director de la campaña de plásticos en Oceana México, y eso contribuye en buena parte a reducir la contaminación plástica, pero el reto es mayor.

Sinaloa, se suma a la lista de los 20 estados que ya cuentan con este tipo de regulación, dijo, y a nivel nacional, el impacto es todavía más positivo porque el que 20 estados tengan una ley que promuevan el combate o reducción de los plásticos de un solo uso que contaminan, habla de que hay un problema nacional.

También habla de la importancia que también a nivel nacional se tenga una ley general que establezca las reglas claras, o sea, las directrices de como los estados, municipios y la federación tendrían que estar reduciendo desde su origen la contaminación plástica.

“En el caso de esta entidad que depende mucho de la pesca, al igual que depende de la agricultura, ganadería y de zonas industriales, pero en lo que se refiere a mar a ríos, el que haya contaminación plástica no permite que haya una buena irrigación de los ríos hacia el mar y una vez que llegan hacia el mar, los plásticos se convierten en contaminantes”, expuso.

Esteban García-Peña puso de ejemplo la biobarda que fue colocada por ciudadanos en el Puente Juárez, justo en la boca del Estero del Infiernillo y que tiene la función de evitar que los plásticos que arrastra la corriente lleguen al mar.

“Llama la atención que en el Estero del Infiernillo ha vuelto la vida marina, y eso te habla del impacto de los plásticos hacia el medio ambiente marino”, indicó.

¿Por qué es tan importante en Sinaloa? “bueno, pues Sinaloa es el principal estado pesquero del país, ahí radica la mayor parte de la industria de los tres grandes sectores dentro de la pesca que es atún, sardina y camarón, es una acción que pretende esta reforma que van a ser positivas para el estado”.

Leyes sin uniformidad, un tema pendiente

En cada estado se puede dar cuenta que no hay uniformidad, indicó, porque hay estados como en el caso de Sinaloa donde se prohíben las bolsas de plástico y los popotes, pero hay otros estados donde se prohíben solo las bolsas sino todo plástico de un solo uso como por ejemplo empaques, embalajes, bolsas, popotes, platos y vasos desechables, entonces, eso pues si bien es un muy buen avance, no combate de lleno porque no hay uniformidad entre los estados, si contáramos con una reforma para la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que hoy existe, donde se establezcan cuáles son las atribuciones de los estados, municipios y federación, seguramente la contaminación plástica se combatiría de forma más homogénea”, consideró.



De los 20 estados que ya cuentan con una ley que prohíbe el uso de algún tipo de plásticos, son 10 estados de la franja costera del país: Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Colima, Jalisco, Veracruz, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo

Los que no tienen ninguna regulación de plásticos de un solo uso son: Yucatán, Tabasco, Campeche, Baja California, Nayarit, Michoacán y Chiapas.

Y de los no costeros, que es casi la misma proporción, son estados que tienen leyes enfocadas al combate de plásticos de un solo uso, está la Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Hidalgo y San Luis Potosí, explicó García-Peña.



Los estados que no tienen ninguna ley: Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Estado de México.

“Si es sumamente importante que los estados costeros tengan una ley que reduzca los plásticos, también los terrestres porque los plásticos de un solo uso que se confinan inadecuadamente como es el caso de México y que luego son arrastrados hacia el mar, ríos, drenajes, desagües de las ciudades acabaran llegando a los estados costeros, es importante que tanto costero como no costero tengan los mismos criterios para reducir el plástico de un solo uso”, dijo.

-¿Qué sigue después de la entrada en vigor de este tipo de leyes?

-La ley de Sinaloa se prohíben los plásticos de un solo uso pero parece que hay una ventana para permitir aquellos productos que son desechables pero que son biodegradables o compostables, esa no necesariamente es la solución, la solución es que exista un cambio en los modos del consumo, en el modelo económico, en las formas a las que hemos estado acostumbrados todos, es muy fácil ir al súper mercado o tiendas de conveniencia y comprar productos refrescos, agua o lo que sea, y creo que la corresponsabilidad de la población es empezar a consumir menos productos desechables y optar por productos de varios usos.

Por ejemplo, es mejor que se consuma refresco que viene en envases retornables, que los hay, pocos,pero los hay porque ese plástico no se va a tirar a la basura, sino que será devuelto a la tienda y de ahí al productor y esas se van a convertir otra vez en el mismo producto que va a regresar, que es lo bueno de estos que se pueden usar unas 20 veces y como siempre se tiene una custodia sobre ellos es probables que la empresa los tenga a la mano para recibirlo de nuevo, los desecha no ocurre esto, los usan y se tiran y en México solo se recicla el 9 por ciento, si bien nos va se habla que a nivel nacional no se recicla más de 5 por ciento pero hay estado que reciclan un poco más en envases de pet, la industria dice que reciclan las 50 por ciento, nosotros pondríamos este número en duda porque no tenemos estadísticas nacionales que nos lo confirmen pero bien por ellos yo le preguntaría a los industriales si es el 50 por que no el 100, en fin”

Responsabilidad del gobierno, congelada

La responsabilidad del gobierno radica en que tiene que garantizar que y haya acciones de procuración de justicia, de inspección y vigilancia para garantizar que no va a haber basura en playas ni ríos, calles que nos estén contaminando.

García-Peña dijo que el esfuerzo de Oceana México está encaminado a que haya una nueva política de plásticos de un solo uso, “enfocada en dos cosas principales, una es la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que prevenga desde su origen la contaminación plástica, ¿qué quiere decir? que se reduzca y se regule en los tres órdenes de gobierno cómo se producen, cómo se comercializa, cómo se acopia, cómo se recicla y cómo se confinan los plásticos de un solo uso.

Esa misma ley tiene que tener un concepto de la responsabilidad extendida o una responsabilidad mayor para la industria, esa misma reforma debe tener en tercer lugar el evitar a toda costa la incineración.

Otro aspecto importante al que Oceana México le da seguimiento,x es que haya una regulación del gobierno.

“Hay una deuda que tiene Semarnat con la sociedad mexicana, de cuatro Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que están establecidas en la Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos que nunca quisieron publicar y que son parte de la clave para que la industria tenga mayores y mejores directrices de cómo reducir la contaminación plástica; son dos dimensiones una es legislativa que es esta reforma a la ley y la otra es una dimensión regulatoria que tiene que ver con que Semarnat tiene que emitir las NOM para reducir la contaminación plástica.

Es la ley que tiene 40 propuestas de reforma congeladas. “imagínate todo el tiempo dinero y esfuerzo con recursos públicos que han empleado los senadores y diputados y están parados, están congelados porque hay un cabildeo muy fuerte de la industria plástica, hay oposición por parte de algunos diputados que son más proclives a legislar por la industria y porque pues sí, los impactos son severos, pero es indudable, los plásticos de un solo uso están por convertirse en lo que fue la industria de los cigarros en los años 90 y 2000 cuando ya se lanzó la prohibición y con el tiempo se decreta que tiene que haber una limitación en el cigarro como veneno, lo mismo está pasando con los cigarros de un solo uso ahora , pero no modo, se tiene que dar ese paso.