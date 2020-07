Prohíben usar el logo ‘Puro Sinaloa’ en uniformes y útiles escolares gratuitos

El próximo ciclo escolar el gobierno estatal no podrá agregar el logo “Puro Sinaloa” a los uniformes, calzado y útiles escolares que distribuye el gobierno estatal gratuitamente en escuelas públicas, luego que el Congreso del Estado aprobó una reforma en la materia con 27 votos a favor y 13 en contra.

El dictamen fue presentado ante el Pleno a partir de una iniciativa de reforma a Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares, presentada por diputados del Grupo Parlamentario de Morena.

La reforma establece que estará estrictamente prohibido que los uniformes, calzado

deportivo y útiles escolares que se distribuyen dentro del programa institucional contengan

nombres, imágenes, logotipos, símbolos, colores, slogans, frases o cualquier otro tipo de referencias que hayan sido utilizadas en propaganda política o electoral, o bien elementos que impliquen promoción personalizada de servidor público alguno, partido u organismos o asociaciones políticas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales u otras similares.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Guadalupe Iribe Gascón, manifestó su inconformidad porque consideró que evidente que el destinatario de la reforma era el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su emblema institucional “Puro Sinaloa”, una imagen como la han tenido y tienen todas las administraciones públicas.

“No entiendo por qué a algunos legisladores les molesta tanto el uso de este logotipo, que busca exaltar lo mejor que tiene nuestro estado y el orgullo de ser sinaloenses. ¿Qué les desagrada? ¿Qué les molesta? ¿Que el Puro Sinaloa sea el signo distintivo de un gobierno que ha dado buenos resultados? ¿Qué el Puro Sinaloa se asocie a un Gobernador que está entre los mejores evaluados de todo México?”, cuestionó.

A nombre del gobernador participó en la sesión con derecho a voz, Gabriel Llanes Pérez, quien expresó que el gobierno estatal será respetuoso de la decisión del Poder Legislativo, pero que debiese haberse legislado de una manera genérica por ejemplo en una Ley de Comunicación Social del Estado de Sinaloa, en donde pudiese haber incluido el uso de logos o emblemas institucionales, y no para un tema específico.

En su intervención, la diputada Karla Montero, postulado por el PES, recordó que desde hace un año se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Hacienda y Administración Pública, una iniciativa de reforma sobre una Ley de Publicidad Oficial, la cual no se ha tomado en cuenta, para regular precisamente el uso de logos y emblemas en el gobierno estatal y municipios para evitar que cada año se deseche el del año anterior con el consecuente gasto de los recurso públicos.

Los diputados de Morena, encabezados por Flor Emilia Guerra Mena, expuso que era evidente que el logo “Puro Sinaloa” que ahora usa el gobernador es el mismo que uso en tiempos de campaña, por lo colocarlo en los uniformes de la niñez sinaloenses era un acto atentatorio a sus derechos humanos, a quienes se les pretendía usar como sujetos móviles de propaganda al igual que se hace con vehículos y camiones que circulan en la entidad.

En diversas participaciones de los legisladores de Morena aseguraron que durante la actual administración ha sido excesivo el gasto y el uso del logo “Puro Sinaloa”, cuando debiese considerar prioridades que tiene el sector educativo, como el pago de más maestros de inglés, educación física, psicólogos y mejoramiento del equipo como de mobiliario y computadoras.

El dictamen aprobado estableció un artículo transitorio en donde establece que la reforma entrará en vigor al siguiente día de su publicación a partir del ciclo escolar 2021-2022.