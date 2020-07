Fallecen dos militares durante accidente de helicóptero en Taiwán

Dos militares de Taiwán fallecieron tras un accidente de helicóptero ocurrido este jueves en el marco de los ejercicios bélicos anuales llamados Han Kuang, destinados a defenderse de una posible invasión por parte de la República Popular China.

El helicóptero OH-58D se estrelló en una base aérea en Hsinchu sobre las 15:30 horas locales, estallando en llamas.

El piloto y copiloto fueron trasladados a un hospital cercano, sin embargo perdieron la vida. Hasta el momento se desconocen las razones de dicho accidente, informó la Agencia Oficial Isleña CNA.

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen envió a través de redes sociales su pésame por la muerte del comandante del ejercito Chien Jen-chuan y el capitán Kao Chia-lung.

