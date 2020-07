Votarán diputados hoy nuevamente dictamen sobre nombramiento de ISMUJERES

En sesión virtual del Congreso del Estado, los diputados votaran hoy nuevamente el dictamen de la Comisión de Equidad, Género y Familia sobre el nombramiento de la nueva titular de la directora general de Instituto Sinaloense de las Mujeres.

Antes de la sesión la referida comisión deberá modificar el dictamen que no fue aprobado en la sesión presencial porque no ratificaba el nombramiento del gobernador Quirino Ordaz Coppel de Eva Joaquina Guerrero como nueva titular de Ismujeres.

En la anterior sesión del Poder Legislativo, la presidencia de la Mesa Directiva emplazó a la comisión que encabeza Francisca Abeyó Jorda a que en un máximo de cinco días presentará ante el Pleno una modificación del dictamen.

Durante la última sesión, el rechazo del dictamen obtuvo 19 votos, mientras que a favor se sumaron solamente siete votos. En esa sesión no estuvieron presentes cuatro diputados: Jorge Iván Villalobos del PAN, y por Morena, Beatriz Zárate y Cecilia Covarrubias.

En el dictamen presentado el pasado jueves la Comisión de Equidad de Género señalaba que Eva Joaquina Guerrero no reunía el perfil para ocupar la dirección general de Ismujeres porque no había acreditado su experiencia en las luchas y demandas de las mujeres, además de que no había transparencia en el proceso de selección para haber desechado a las otras aspirantes que se habían registrado.