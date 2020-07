‘En las próximas semanas’ iniciarán los trabajos de la presa Santa María: Quirino

Sin ofrecer una fecha concreta, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel declaró que ya se está en la etapa de buscar el desistimiento ante un juzgado, refiriéndose a la demanda de amparo que los comuneros presentaron en contra del estado por incumplimiento.

Hace dos meses, el 15 de mayo, el gobernador anunció se había llegado a un acuerdo con los comuneros para reactivar las obras que habían estado interrumpidas y que la inversión no se fuera a otro estado, en esta ocasión precisó que están a la espera de que abran los juzgados.

En aquella ocasión dijo que “gracias a un acuerdo logrado este día con los comuneros de la presa Santa María, se reiniciarán los trabajos de construcción de esta magna obra hidráulica, que habían estado interrumpidos por algunas inconformidades de los comuneros”, pero no ocurrió nada.

Al tiempo, el abogado de los comuneros dio a conocer que habían firmado un acuerdo de desistimiento ante un notario público.

El diputado local, Edgar Gozález señaló entonces que se trataba de un anuncio mediático y apresurado hecho por Quirino Ordaz, pues el tema es más complejo de lo que se quiere hacer ver y que bajo ninguna circunstancia un notario estará por encima de un juez federal, que es ante quien se debe de presentar el desistimiento para que legalmente pueda la Conagua, a través de ICA, reiniciar los trabajos de construcción de la presa.

Este sábado, el gobernado fue cuestionado respecto a dicha reactivación e indicó que ya se está en la etapa de buscar el desistimiento ante el juzgado.

“Ya lo hicieron (los comuneros) ante notario. Estamos esperando que se aperturen los juzgados y por otro lado he estado en contacto con la Comisión Nacional del Agua, con la empresa ICA para que en las próximas semanas inicien los trabajos”, declaró.

Quirino Ordaz realizó una gira de trabaja por el municipio de Rosario, donde entregó obras como la primera etapa del sistema de saneamiento de aguas residuales de Agua Verde en el que se invirtieron 12.7 millones de pesos.

También la red de atarjeas y descargas domiciliarias, cárcamo de bombeo y estructura de desbastes, obra electromecánica, eléctrica de media y baja tensión en cárcamo de bombeo y línea de presión.

Inauguró también una extensión de la UAdeO en la que se invirtieron 12 millones 883 mil pesos en un edificio de dos plantas y techumbre en cancha de usos múltiples.

En Chametla entregó la primera etapa de la carretera Chametla-El Majahual en la que se invirtieron 16 millones de pesos.