Suspenden reporte del semáforo de riesgo por inconsistencias en la información y rebrotes

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que esta semana se suspenderá el reporte del semáforo de riesgo, debido a inconsistencias en la información que proporcionan los estados, además de rebrotes.

Sin precisar cuáles estados que no proporcionaron información precisa sobre la situación de la epidemia, mencionó que los datos que reciben por diferentes canales y plataformas oficiales no corresponden.

“Quiero comunicarles que hoy es viernes y hoy esperábamos ver un semáforo, decidimos hoy no presentar el semáforo porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados”, dijo.

“Hay estados en donde la información que tenemos a la mano porque se notifica a través de los canales oficiales, la plataforma de la red IRAG…, los datos de laboratorio no son consistentes en todos los estados, esto nos llevó toda la semana estar descubriendo, al inicio pensamos que teníamos un desfase en nuestra base de datos y nos damos cuenta que no, que hay inconsistencias. Entonces hoy no vamos a presentar el semáforo y vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas al respecto”.

Aclaró que la problemática no está presente en todos los estados. “Pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados porque no hay información consistente para la evaluación”.

“Segundo mensaje, insisto, y sin ánimo de culpar, y esto no tiene que ver nada con la política, esta es una evaluación técnica, señales preocupantes de repuntes, no sólo en estos estados, hay otros que iremos presentando, en donde cuando es la curva epidémica esperada, ya sabíamos que la íbamos a tener, cuando es un rebrote no hay que reclamar, pero si hay que actuar, porque esto es lo que dijimos que es procedente, rectificar”, resaltó.

Los repuntes dijo que no son exclusivos de México, pero lo importante de los países que los han tenido, es que han reaccionado.

“Aprovecho diciendo el llamado que hizo la OMS; recapacitar y retomar el rumbo, cuando así hay que hacerlo”.

En el semáforo de la semana anterior, Sinaloa y 14 estados más estaban en semáforo rojo, de máximo riesgo y 17 entidades más en naranja.