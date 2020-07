Por revanchismo político, Morena quiere prohibir logo de ‘Puro Sinaloa’: PRI

La secretaria de la Comisión de Educación Pública y Cultura en el Congreso de Sinaloa, Guadalupe Iribe Gascón, acusó de revanchismo político del grupo mayoritario de Morena en su propuesta de prohibir el logotipo institucional de “Puro Sinaloa” en los uniformes, calzado deportivo y útiles escolares que gobierno del estado entrega de manera gratuita.

Durante una reunión de trabajo de la referida comisión en donde se discutió una propuesta de reforma para prohibir el referido logotipo institucional, Iribe Gascón consideró que éste y otros ataques contra el ejecutivo estatal derivan solamente de su intento por demeritar el excelente desempeño del Gobernador Quirino Ordaz Coppel al frente de la administración estatal, que lo ha colocado en los primeros lugares nacionales en la evaluación ciudadana, según las encuestas más reconocidas.

“No entiendo por qué a algunos legisladores les molesta tanto el uso de este logotipo, que busca exaltar lo mejor que tiene nuestro estado y el orgullo de ser sinaloenses. ¿Qué les desagrada? ¿Qué les molesta? ¿Que el Puro Sinaloa sea el signo distintivo de un gobierno que ha dado buenos resultados? ¿Qué el Puro Sinaloa se asocie a un Gobernador que está entre los mejores evaluados de todo México?”, cuestionó la diputada priísta.

Sostuvo que la propuesta de eliminar la imagen institucional “Puro Sinaloa” no deriva de alguna queja o petición de la sociedad o el sector educativo, sino solamente de algunos diputados de Morena.

La legisladora local mencionó que todos los gobiernos, federal, estatales y municipales, siempre han utilizado una imagen institucional, con sus frases, colores y logotipos, que identifican sus programas y acciones, por lo que el slogan de “Puro Sinaloa” es una imagen estrictamente institucional, que en ningún momento fue utilizada en campaña electoral y no implica la promoción personal, ni del Gobernador, ni de ningún servidor público.

La secretaria de la Comisión de Educación denunció que el mismo gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, utiliza una imagen instituciona con colores parecidos a los de Morena.

“En campaña electoral, el lema de Morena fue “La esperanza de México”. En plena pandemia del coronavirus, algunos municipios fueron bautizados como los municipios de la esperanza. Eso sí es utilizar propaganda político electoral en acciones de gobierno, aseguró.

“Y para no ir muy lejos, la imagen institucional del Congreso del Estado también utiliza colores muy parecidos a los de Morena. Esto se llama patrimonialismo e instrumentalismo político”, señaló.

Agregó que la propuesta del grupo mayoritario de Morena es violatoria del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las leyes no pueden ser privativas, sino que deberán ser abstractas y de aplicación general, por lo que a nombre de la grupo legislativo del PRI manifestó su rechazo.