Nueva denuncia contra Chapman

Utilizan auditoría de Japama para denostar a particulares

El empresario, Luis Felipe Villegas Castañeda, ex gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), interpuso denuncia de abuso de funciones en contra del alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno y Sergio Leyva Germán, hipotético Auditor General de la paramunicipal por hacer revelaciones temerarias e infundadas sobre pagos presuntamente irregulares de prestaciones laborales.

Aunque ambos son funcionarios en el gobierno municipal, el también ex primer regidor independiente en el cabildo de Ahome la amplió hacia cualquier burócrata que hubiese tenido a su alcance la indagatoria que el munícipe ordenó realizar al segundo.

La denuncia fue presentada el viernes 26 de junio ante la Síndica Procuradora, Angelina Valenzuela Benites, con vista al cabildo.

Valenzuela Benites dio entrada a la acusación y deberá de remitirla al Órgano Interno de Control para que inicie en procedimiento en contra de su jefe inmediato, el Presidente Municipal y su subordinado.

En el desahogo de la acusación, algunos propietarios de medios de comunicación masiva serían llamados a declarar para que revelen la fuente de información de la nota periodística que sin créditos de redactor ni fuente informativa publicaron el 14 de junio relacionando a ocho personas en una serie de delitos como cohecho, peculado y desvío de recursos, lo que Villegas Castañeda califica como calumnia concebida desde el despacho del Presidente Municipal y que se convirtió en una intriga palaciega “que debe de tener las consecuencia legales para quien juzga ante la opinión pública antes de haber sido oído y vencido en juicio correspondiente”.

Villegas Castañeda en 54 fojas imputa a los funcionarios la omisión de guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conocen con motivo del desempeño de sus facultades.

Fundamentó la acusación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley de Atención y Protección de Víctimas del Estado de Sinaloa, La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Villegas Castañeda tomó posesión de Japama el 3 de noviembre del 2018 tras cumplirse un acuerdo de campaña con el acalde, pero un mes después, el 31 de diciembre, al medio día, fue cesado del cargo en un hecho que derivó en juicios administrativos.

El ocho de mayo del 2020, 17 meses después de que Villegas Castañeda hubiese dejado la paramunicipal y tras tener en su haber cero observaciones en dos auditorías, una de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y tras haber realizado enroques de tres mujeres incondicionales a la paramunicipal, el alcalde anuncia que su “cuate”, Sergio Leyva realizaría una auditoría especial pues Japama estaba quebrada por una deuda de 500 millones de pesos.

Treinta y siete días después del anuncio, se realiza la primera filtración de la auditoría, relacionando a ocho personas, todas subordinadas de Villegas Castañeda de haber recibido “compensaciones de aguinaldo” por 15 mil pesos y 10 mil pesos e incluso se revelan los nombres y se les imputa desde daño patrimonial hasta cohecho, peculado y desvío de recursos.

Para el aludido, que forzó un derecho a réplica en algunos de los medios de comunicación masiva con convenio publicitario con la comuna y que publicaron la falsa imputación, “todo tiene la mano del neófito alcalde, Chapman Moreno, quien se asume todopoderoso con personalidad superior a la leyes, pero que en realidad es un soberano ignorante, un chacal que pisotea las leyes que protestó cumplir y hacer cumplir, sólo con la finalidad de desacreditar a los fantasmas políticos que su imaginación infantil y frustración de adulto se auto forjó”.

Villegas Castañeda reconoció que tramitó el pago a sus subordinados porque todos trabajaron más de seis meses sin sueldo para integrar los proyectos de los colectores Niños Héroes, Leyva, y Zacatecas y que el Gobierno de Sinaloa reconstruyó. Además, trabajaron en otros proyectos que no se consiguieron por la nula gestión del alcalde, pero que ya estaban cabildeados en el Congreso.

¿Por qué no hay más inversión en los colectores, porque no hay proyectos ni gestión, por qué el alcalde no tiene aliados políticos? porque peleó con todos y se quedó solo. “Lo que se consiguió fue muy poco, para el trabajo que se hizo. Los resultados están allí. Además, la auditoría está muerta. Ellos lo saben, pero quieren ser paladines y justificar un gasto, sumir en la miseria a Japama.

Dijo que esperará a que se agote la auditoría de Sergio Leyva para ver cuántas denuncias proceden. Y anticipó que ninguna va proceder, porque el propio Chapman como Leyva son ineptos en esas lides. No entienden nada de lo que afirman y firman, y si no, al tiempo.

Angelina Valenzuela Benites, afirmó que el caso Luis Felipe Villegas versus Manuel Guillermo Chapman Moreno está en análisis para determinar si se remite al Órgano Interno de Control o a alguna autoridad penal.

Tras las denuncias, el alcalde se ha mantenido oculto a reporteros, y no ha sacado la cara. Tampoco ha respondido.

Artículo publicado el 05 de julio de 2020 en la edición 910 del semanario Ríodoce.