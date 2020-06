Mueren ocho personas en homicidios y accidentes en el norte de Sinaloa

La ola de sangre continuó en los municipios de Ahome, Guasave y Choix, en donde ocho personas perdieron la vida.

Entre los hechos ocurrieron cinco homicidios, dos ahogados y un accidente.

Esta tarde de lunes, fue rescatado el cadáver de un adolescente que murió ahogado en la costa de Topolobampo.

De acuerdo con los informes, se trata de Emiliano G., quien contaba con 15 años de edad y vivía con su madre en el puerto.

Personal de Protección Civil del Estado, bomberos y personal de la Armada de México rescataron el cadáver a las 15:30 horas de este lunes en el muelle de remolcadores.

Por la mañana, alrededor de las 09:30 horas, el cadáver de un joven flotó en el canal Lateral 18, al nororiente de la ciudad.

Se trata de quien en vida respondía por Luis Enrique “N”, quien contaba con 25 años de edad y vivía en el ejido 5 de Mayo.

La noche de este sábado había desaparecido en el canal tras protagonizar un accidente de motocicleta, a la altura de la Arrocera.

El joven chocó por alcance contra otra motocicleta que en la que viajaba una pareja y que hacía un alto momentáneo en un “tope”.

Tras el impacto, la pareja cayó a la carretera lesionada y el muchacho se hundió en el canal, y ya no se le vio salir.

El domingo por la mañana, al poniente de Los Mochis, murió Rafael “N” quien contaba con 81 años de edad.

El falleció al volcar su camioneta Ford, modelo 1999, color blanco, sin placas de circulación y engomado MEC-63293 que volcó a las 07:00 horas de este domingo en la carretera Los Mochis-Ahome a la altura del kilómetro siete.

Posteriormente, por el mismo rumbo, fue encontrado el cadáver de un muchacho en el bordo de un camino vecinal, a un costado de unos chiqueros.

El asesinado no ha sido identificado. Este vestía pantalón de mezclilla color azul, playera del mismo tono con un número.

El joven fue asesinado a balazos y fue encontrado en un charco de sangre, en el bordo del dren bayoneta, a un costado de la carretera al ejido Mochis.

En Guasave, la ola de sangre continuó, pues fueron encontrados los cuerpos de dos personas.

La mañana de este domingo, en el predio Las Juntas de Chamicari, dentro de un dren, se encontró el cadáver de una persona que acusaba golpes en la nuca.

En el lugar se localizó documentación que hacía presumir que este respondía por Ramón “N”, de 46 años de edad.

Antes, a la espalda de la zona industrial, fue localizado el cuerpo de un hombre joven pendiendo de una soga y con las manos atadas hacia la espalda.

Este fue identificado por los deudos como José Esteban, quien contaba con 40 años de edad y vivía en el poblado Los Ángeles del triunfo.

Estos dijeron a la policía que el ahora fallecido había sido salido temprano del poblado, pero ya no retornó a casa.

Y finalmente, Choix continuó con su baño de sangre porque se encontraron los cuerpos masacrados de dos jóvenes, en los alrededores del ejido Potrero de Cancio.

Aunque los sujetos no están identificados, informes policiales establecen que podrían ser residentes de la comunidad de El Barranco de Los Ruelas, en los alrededores de El Pichol.

El Potero de Cancio fue uno de los poblados que había sido tomado por asalto por gavilleros.

Este fin de semana, varios tiroteos se realizaron en la zona.

Incluso, la Guardia Civil se enfrentó a los facinerosos, que se remontaron a la sierra, hacia Bacayopa.

En los tiroteos, murieron los dos jóvenes.