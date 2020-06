‘Químico’ debe disculparse con ofendidos y agraviados: Síndica Procuradora de Mazatlán

“Hoy estamos ante un acto de justicia, no para Elsa Bojórquez, lo estamos para todos los ofendidos y lastimados, a ellos les hace falta la disculpa del agravio, sólo en ese sentido me sentiría mejor”, expresó Elsa Bojórquez Mascareño, Sindica Procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán.

El miércoles 17 de junio, en conferencia de prensa, Bojórquez Mascareño leyó un documento donde expone su posicionamiento respecto a la disculpa pública que en próxima sesión de Cabildo ofrecerá el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico Benítez.

El 12 de junio pasado, añadió, el Tribunal Electoral de Estado de Sinaloa (TEES), resolvió declarar la existencia de violación al derecho político electoral de ser votada, en su vertiente del ejercicio del cargo por violencia política contra las mujeres, en razón de género, y acoso laboral.

Relató que desde el inicio de la presente administración ha sido objeto de una serie de bloqueos para ejercer la función de Síndica Procuradora, que por mandato ciudadano protestó cumplir y hacer cumplir.

Sostuvo que el TEES ha tenido que intervenir para enderezar lo que se ha torcido, por la presente administración encabezada por el Químico Benítez.

“Y créanmenlo no me hace feliz; no, porque provengo del mismo proyecto político, del mismo partido (Movimiento de Regeneración Nacional)”, dijo.

Añadió que el voto ciudadano confió en que (en MORENA) la encomienda y obligación de actuar con honradez, pulcritud y apego irrestricto a la ley.

“Nadie por encima de la ley, nadie al margen de la misma, ha dicho el Presidente de la República; en eso estamos y seguiremos”, advirtió.

Enfatizó que la sentencia del TEES le ha dado la razón y ha ordenado al Presidente Municipal y directores de área, para que se sujeten al marco legal y que espera el irrestricto cumplimiento de la sentencia judicial.

“A lo cual debo agregar que me vi obligada a demandar ante la cerrazón y nula respuesta, ante los oídos sordos y actitud negligente, a los innumerables llamados a retomar el camino correcto, a la legalidad, al trabajo en equipo y al respeto a los integrantes de la administración”, argumentó.

Bojórquez Mascareño refrendó su compromiso de cumplir su papel de Síndica Procuradora, en el camino de la ética, legalidad y la transparencia, porque el voto ciudadano fue en contra de las conductas de corrupción abiertas o veladas.

“Por lo que a mi respecta la he tomado con toda seriedad y consecuencias; éstas no han sido pocas, pero vamos a seguir adelante, porque no nos vamos a rendir”, sentenció.