Proteger a policías y tránsito de Covid-19, exhortan diputados a alcaldes

Comisiones Unidas, de Seguridad Pública y de Salud y Asistencia Social acordaron exhortar a todos los alcaldes y alcaldesas a protejer a sus elementos policiacos del Covid-19.

En reunión de trabajo, se expuso la problemática de contagios y fallecimientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán a causa del Covid-19.

Situación similar con los elementos policiacos del resto de los municipios de Sinaloa.

El diputado Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, mencionó que policías de Mazatlán son obligados a presentarse a un curso de permanencia en un lugar que carece de medidas de seguridad para que no existan contagios.

Explicó que ha habido dos fallecimientos en Mazatlán y aún así siguen ordenando a los policías se presenten a esos cursos, y si no, serán sancionados, hasta con su baja.

Cuestionó que el Secretario de Seguridad Pública diga que los policías que fallezcan por Covid-19 sus casos serán considerados como muertes por riesgos de trabajo.

González Sánchez criticó no se esté dando el tratamiento ni seguridad a cada uno de los elementos que existen en Mazatlán.

Añadió que entre los policías hay personas con diabetes, con hipertensión, problemas renales y aún así se les ordena se presenten a estos cursos, situación que no pueden permitir, prosiguió.

“No podemos permitir que siga existiendo este abuso de autoridad en contra de los elementos de las policías municipales y estatales”, enfatizó.

Ante esta situación, solicitó a las Comisiones Unidas, el apoyo para emitir un exhorto y solicitarle al presidente Municipal de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, que lo cursos no continúen, hasta que la pandemia pare.

Guadalupe Iribe Gascón, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, consideró que se debe reconocer a los policías y tránsitos, igual que se hizo con el personal de Salud, porque tienen que acudir a trabajar y no se pueden quedar en casa, e incluso tienen que laborar de 24 a 48 horas continuas.

Por ello propuso que el exhorto sea a los directores de seguridad y tránsito de los 18 municipios.

También se pronunció porque a estos elementos de seguridad se les garantice el equipo de protección, igual que se hizo con el personal de salud.

Propuso que de haber elementos que enfrenten algún padecimiento, darles la oportunidad de estar en resguardo.

El diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, consideró que sí procede el exhorto, e incluso se pronunció por otras medidas en caso de que no se acate, pues la gente se está muriendo.

La diputada Yeraldine Bonilla Valverde respaldó emitir el exhorto pues consideró que ningún servidor público puede dar un mal ejemplo a la población.

La diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez, y el diputado Jesús Palestino Carrera, agregaron que también hay policías contagiados en Culiacán, Ahome y otros municipios, por lo que procede el exhorto.

Palestino Carrera expuso que las autoridades de seguridad están incumpliendo y son las que deben dar el ejemplo.

Señaló que los elementos que tienen más de 60 años, no deben de estar laborando y seguir gozando del sueldo, así como con enfermedades específicas, como hipertensión.