Anuncia López Obrador segunda gira de trabajo en la ‘Nueva Normalidad’

De nueva cuenta, a partir del lunes, López Obrador saldrá de gira a ciudades cercanas a la Ciudad de México, para hacer los trayectos por carretera.

El lunes irá a Xalapa, Veracruz; el martes, en Tlaxcala; para el miércoles está programada gira en Puebla; el jueves, en Pachuca, Hidalgo, y el viernes a Cuernavaca, Morelos.

Ya habrá tiempo para ir a los estados del norte, dijo, de acuerdo a una publicación de La Jornada.

El presidente expuso que tendrá, como es costumbre, de seis a siete de la mañana las reuniones de seguridad y enseguida la rueda de prensa.

“Las reuniones de seguridad de seis a siete de la mañana en dichas entidades y vamos a tener un acto más en cada estado, desde luego con la sana distancia, no son mítines, eso ya quedó atrás y va a ser hacia el futuro. Por lo pronto no pueden haber congregaciones, no pueden haber concentraciones más allá de lo permitido”, indicó.

“Vamos a estar en los programas que se están llevando a cabo para evaluar, como lo hicimos en la gira del sureste que fuimos a dar el banderazo al Tren Maya, visitamos el puerto de Coatzacoalcos, la refinería de Minatitlán, dimos el banderazo para el tren del Istmo, algo parecido va a ser el programa”, agregó.

López Obrador explicó que se iba a poder de acuerdo con su equipo para la conferencia de la mañana, “igual que siempre, y para los eventos nada más para ver qué capacidad se tiene para que todos ustedes pueden estar si nos organizamos bien”.