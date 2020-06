Acusan a Quirino de entregar a particulares estadio de futbol sin autorización de Congreso

Por no solicitar autorización al Congreso del Estado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel incurrió en omisión de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios al poner a disposición de particulares el nuevo estado de futbol construido con recursos públicos, aseguraron legisladores de Morena.

Los diputados presidentes de la comisiones de Fiscalización, y Juventud y el Deporte, Marco Antonio Zazueta Zazueta y Yeraldine Bonilla Valverde, respectivamente, llamaron al mandatario a que brinde de manera pública una amplia explicación sobre los acuerdos celebrados o por celebrar con particulares que ocuparían el nuevo estadio de Mazatlán.

En videoconferencia expresaron su preocupación porque hasta el momento el gobernador no ha presentado al Congreso del Estado solicitud alguna de enajenación del estadio de futbol profesional en Mazatlán, a pesar de que en diferentes medios de comunicación el propio mandatario ha anunciado la ocupación del inmueble por parte del equipo Mazatlán FC antes Monarcas Morelia.

Precisaron que enviaron una solicitud por escrito al gobernador para que brinde una explicación sobre la ocupación de particulares del inmueble estatal y esperan que un termino no mayor a 10 días se es brinde la información solicitada.

Señalaron que el estadio de fútbol profesional en Mazatlán es un bien inmueble propiedad del Gobierno Estatal, según se desprende de la información que aportan los concursos de licitación señalados y por lo tanto sujeto a la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios.

Precisaron que la referida ley ordena en su artículo 25 que la enajenación de bienes estatales ya sea por venta, permuta, cesión u otro título, requiere para su validez la aprobación del Congreso del Estado, además de que la Constitución local señala que es facultad del Poder Legislativo fijar las bases para las concesiones que otorgue el Poder Ejecutivo.

Recordaron que la obra inició su construcción en 2017, pero su inversión pública no se ha ajustado a las condiciones de plurianualidad previstas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ni tampoco en la inscripción del Programa Anual de Obra Pública que debe presentarse al Congreso del Estado.

Los diputados anticiparon que pudiesen llamar a comparecer a los funcionarios involucrados en la construcción, concesión o comodato del estadio a particulares, entre ellos a los secretarios de Obras Publicas y el titular de Administración y Finanzas.