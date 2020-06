Regresa el Químico al Ayuntamiento; No hay fecha para la reapertura económica, informa

A cinco días de cumplir un mes que confirmó su padecimiento por coronavirus, el alcalde de Mazatlán reapareció en conferencia de prensa presencial, en la que aseguró está recuperado totalmente.

Según un comunicado emitido por el Ayuntamiento, Benitez Torres está de regreso en sus funciones como “luego de su total recuperación de Covid-19, y en su primer encuentro con los medios de comunicación, agradeció a Dios por esta nueva oportunidad de vida”.

Reconoció que no fue fácil, pues tenía todos los pronósticos en su contra, sin embargo, cree que Dios tiene algo significativo para él.

“Decirles que estamos de regreso, gracias a Dios. Debo reconocer que no fue fácil, pasamos días muy difíciles; tener todo en contra en una enfermedad de este tipo no es fácil (…) sin embargo, yo creo que Dios me tiene predestinado para algo importante, porque aquí estamos”, expresó.

Aseguró que durante su recuperación, nunca dejó de trabajar por Mazatlán, y que muestra de ello son las 50 obras que ya están concluidas y que próximamente serán inauguradas. Estos trabajos son parte del paquete de 255 nuevas obras que entregará este año.

Sin fecha para la reapertura económica

El Químico Benitez Torres dijo que su Gobierno sí tiene un plan para la reactivación económica del puerto, sin embargo, aún no existe una fecha para ello, pues Mazatlán se encuentra en la etapa crítica de la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19.

“Ahorita no hay cambios, yo sé que la gente está desesperada, pero no hay cambios, no se reabren comercios, no cambia nada, ahorita estamos en la etapa crítica, y la única manera es la cooperación total de la sociedad mazatleca para poder ir a esa parte”.

Por otra parte, el Alcalde dijo que el nuevo estadio de futbol será un importante impulso turístico para Mazatlán, pues este traerá a la ciudad el arribo de futbolistas y aficionados de otras partes de México, y será un referente a nivel nacional.

A una pregunta, el Químico Benitez Torres respondió sobre el caso de la Unidad Deportiva “Benito Juárez”, la cual propuso que esta regrese a manos de los mazatlecos, y que ya no se cobre por practicar deporte en dichas instalaciones.

“(…) En la unidad deportiva ya no vamos a cobrar ningún peso por hacer deporte, vamos a tomar el control del ingreso para que no haya gente de más, pero nunca más se va a cobrar, así como lo hacemos en todos los campos deportivos de Mazatlán, seguirá siendo o volverá a ser de los mazatlecos”.

También se refirió a un video que circula en redes sociales y en el que aparece un joven que es golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Aseguró que los agentes ya fueron suspendidos de su actividad y están siendo investigados por Control Interno.