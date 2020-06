Periodistas de Sinaloa aseguran que la exigencia de justicia sigue vigente

“Seguiremos alzando la voz para que no se olvide el reclamo de justicia para nuestro amigos y colegas asesinados, desaparecidos y agredidos pues Jamás se matará la verdad, asesinado periodistas. Uniremos las voces para que siempre se escuche el grito de Justicia”, aseveró en su comunicado Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio.

A un año de haber rendido protesta, Ángeles Moreno expuso que es también, el primer año de espera de justicia para cada uno de los casos de agresión contra periodistas y que estos no queden impunes o en el archivo como es costumbre.

“El pasado 15 de mayo, se cumplieron tres años del asesinato del periodista, Javier Valdez Cárdenas, quien fue socio fundador y vicepresidente de nuestra Asociacíón y la exigencia de justicia sigue vigente”, aseveró.

Es de conocimiento público que hay dos personas detenidas como autores materiales, una de ellas ya sentenciada donde se ha dado un proceso lento y tortuoso no solo para su familia, sino también para los periodistas.

“Hoy reitero que a tres años del asesinato, hay una justicia incompleta porque si bien se ha señalado por parte de la FEADLE a Dámaso López Serrano, ‘el Mini Lic’ como presunto autor intelectual, no se le ha juzgado como tal pues esta detenido en Estados Unidos por otros delitos y no ha sido extraditado a México”, mencionó.

La exigencia de justicia sigue vigente, reiteró, “para Javier Valdez, para Humberto Millán Salazar, socio fundador de nuestra Asociación, para Oscar Rivera Inzunza, quien fue presidente de la 7 de Junio y quien en su momento como líder, exigió justicia para los periodistas asesinados como Gregorio Rodriguez Hernández en el 2004 y Alfredo Jimenez Mota, desaparecido en el 2005 en Hermosillo”.

En el marco del aniversario en la que el pPresidente Miguel Alemán Valdés estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México, y más de 20 años de la Asociación, Ángeles Moreno reiteró la firme exigencia de que los derechos y libertades no sean coartados ni amenazados.

A través de un comunicado expuso también que este problema de salud, con los contagios de Coronavirus, que no es privativo de Sinaloa ni de México, ha causado problemas de desempleo en todos los sectores y los medios de comunicación también han sido alcanzados con despido de personal, incluyendo reporteros, baja de sueldos y cierre de empresas por falta de publicidad.

“Esta pandemia nos ha replegado a todos sin distingo, nos hemos tenido que quedar en casa, privilegiando nuestra salud y la de nuestras familias con una forma de reportear a distancia pero también en el lugar en los hechos a pesar de los riesgos”, indicó.

Ante este panorama, agregó, no queda más que esperar nuevos tiempos.

La Asociación tiene en pausa , programas y proyectos, dijo, así como el seguimiento a la iniciativa de Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para la que se consultó a periodistas de todo el estado y presentó la iniciativa en el Congreso junto con otros organismos defensores de derechos humanos. “Ya se dio la primera lectura y esperamos que sea aprobada”.

Mantener la exigencia de justicia de los casos de periodistas asesinados, levantados o amenazados ha sido la constante de la Asociación, insisitó. Desde agosto de 2019 se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también en la de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa contra el alcalde de Culiacán, la cual llevó a que se le enviara una recomendación por encontrar acciones violatorias a la libertad de expresión.