AMLO reconoce labor de Bartlett, Nahle y Romero

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que funcionarios como la secretaría de Energía, Rocío Nahle, el director de la CFE, Manuel Bartlett, y el titular de Pemex, Octavio Romero, deberían portar “un timbre del orgullo” por ser blanco de críticas de la prensa conservadora y al servicio de aquellos que se sentían dueños del país, dió a conocer Proceso.

“Estamos llevando acciones para el rescate de nuestra nación. Eso no lo ven con buenos ojos los que estaban acostumbrados a robar; agradezco mucho a Rocío Nahle su conocimiento, experiencia y honestidad; también a Octavio Romero, el sector energético está bien representando; incluyo a Manuel Bartlett, ellos me ayudan mucho, los tres me ayudan mucho para el rescate del sector energético…”

“Claro que son clientes del Reforma y de la prensa conservadora, eso debe de significarles un timbre de orgullo. Esa prensa que está al servicio de los grupos que se creían dueños de México. No importa que haya estos cuestionamientos”.

En su segundo día de gira por Veracruz, López Obrador aseguró que Nahle, Bartlett y Romero “le ayudan mucho” en el “rescate” de la industria energética y en la lucha contra la corrupción y la cruzada para frenar el “huachicol”.

Refirió en Minatitlán que en el 2018 se robaban hasta 55 mil barriles diarios de petróleo crudo y ahora solo se roban tres mil barriles por día.

“Es momento de tomar definiciones”

Casi al concluir su discurso, muy parecido al que dio ayer en Coatzacoalcos, Andrés Manuel López Obrador se tomó su tiempo para arremeter en contra de la prensa que, según él, lo ataca por intereses externos.

Incluso, el presidente aseguró que es “momento de tomar definiciones”.

“Como lo decía ese gran liberal, Melchor Ocampo, no hay medias tintas, lo que decía Ocampo: ‘los liberales moderados no son más que conservadores’”.

Tras hacer una pausa y jalar aire para elevar el tono de voz, López Obrador continuó: “O se está con la transformación o se está contra la transformación. O se está con la honestidad o se apuesta a que se mantengan los privilegios. Es tiempo de definiciones”, dijo.