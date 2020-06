Crece incertidumbre en empresarios por falta de respuesta a mesas de diálogo de parte de Gobierno del Estado

Empresarios de diferentes cámaras expresaron hoy su preocupación e incertidumbre ante la falta de respuesta por parte del Gobierno del Estado en cuanto a las medidas de reactivación de la economía a través del llamado “Acuerdo por Sinaloa”, que este día realizó su cuarta mesa de trabajo virtual.

El evento es convocado y coordinado por el CODESIN y en esta edición participaron empresarios y funcionarios de gobierno de nivel estatal y municipal para revisar los avances de los cuatro objetivos del acuerdo relacionados con la capacidad de respuesta del sector salud, créditos y apoyos para el sector empresarial, pago a proveedores por parte del Gobierno y el plan de reapertura económica.

En la reunión, José Lauro Meléndrez Parra, presidente ejecutivo de CODESIN, comentó que no ve una salida clara a la emergencia sanitaria pues en Sinaloa y en México, mucha gente no ha hecho caso al confinamiento, y agregó que esta emergencia sanitaria trae consigo una económica y que ha habido muchas manifestaciones de inconformidad del sector empresarial por estar regidos por un semáforo nacional que regula a los estados y a los municipios.

“Las reservas se han agotado, y los empresarios a pesar de que el semáforo está en rojo, pues piden abrir. Yo me pongo en sus zapatos y sé que no es algo fácil. Como líderes empresariales tenemos la presión. La situación económica del país es precaria y no se les ha dado prioridad a los apoyos para los micros”, dijo.

Luego de la intervención de cada uno de los funcionarios, empresarios y líderes de cámaras locales coincidieron en la necesidad de que quede claro cómo funcionará el semáforo sanitario y en establecer una fecha de reapertura de los negocios del estado pues hay mucha inquietud de parte de los comerciantes y empresarios, pues ya son 70 días de confinamiento y en la mayoría de los casos ya no se cuenta con la liquidez para seguir cumpliendo con el pago de nómina y otros compromisos como rentas, pago de impuestos y créditos, entre otros.

Los empresarios Jorge Frías, presidente de CANADEVI Culiacán; Héctor Ibarra, presidente de CANACINTRA Los Mochis; Diego Castro, presidente de CANACO Culiacán; Miguel Taniyama, presidente de CANIRAC Culiacán; Lance Vient, presidente de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán; y Jorge García presidente de COPARMEX Mazatlán, externaron su preocupación.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de que haya una campaña intensa de concientización entre los negocios y también entre la población sobre las medidas sanitarias que se deben tomar, pues los niveles de contagio no bajan y se corre el riesgo de que la reapertura se demore más.

Otro tema en el que coincidieron fue en que perciben que el apoyo del gobierno tanto estatal como federal no ha sido suficiente, tanto en los créditos otorgados como en apoyos fiscales.

Tras la ronda de participación de los empresarios y líderes camarales el secretario de salud fue insistente en mencionar que el tema clave para el semáforo sanitario es la capacidad hospitalaria pues eso permite tener la capacidad de respuesta del sector salud.

“Cuando esté durante más de 2 semanas arriba del 65 por ciento es semáforo rojo. Entre 55 y 50 por ciento durante 2 semanas podríamos cambiar al amarillo, y por debajo del 45 por ciento estaríamos en verde”. Afirmó que en ocupación hospitalaria, Sinaloa, como estado, se encuentra entre el 45 y 48 por ciento, y la positividad de las pruebas de laboratorio está en 44 por ciento y debería ser menor a 40.

Meléndrez Parra concluyó la reunión haciendo mención de que todos están en la misma tempestad, pero no en el mismo barco, y el barco que está en más aprietos es el de los empresarios, que algunos operan con la reserva y a otros ya se les terminó esta, y que quizá al ser el sector institucional el más seguro puesto que siguen recibiendo su sueldo, por eso no perciben de la misma que los empresarios el tema de la crisis económica.

“El reto es cómo controlar las consecuencias y prevenir que se pierdan más vidas. El proceso de semaforización es una decisión unilateral del Gobierno Federal, y después de meses vemos que no es lo más apropiado para medir y decidir si se abren los sectores económicos”.

Hizo el compromiso de que CODESIN realice un análisis para la creación de un semáforo de reapertura para las empresas con un enfoque de cumplimiento, considerando como indicadores los lineamientos y protocolos autorizados por sector, con la idea de presentarlo al Gobierno Federal.