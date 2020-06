Van 13 casos de Covid-19 en dos penales de Oaxaca

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron que seis internos de la Penitenciaría Central de Ixcotel dieron positivo a Covid-19, los cuales se suman a los siete casos detectados en el penal de Tanivet.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca reforzó las medidas preventivas para evitar la propagación del virus y monitorea los 11 centros penitenciarios en la entidad.

No obstante, la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca alertó que las medidas sanitarias y de salud en el interior del penal de Tanivet no garantizan la vida e integridad de las personas ahí recluidas, dado que no se les brinda atención médica y hay un grupo importante de presos que presentan diversos síntomas, informó Apro.

La Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social informó que, tras la aplicación de las pruebas correspondientes a los internos del penal de Ixcotel, se confirmaron seis casos positivos de Covid-19.

Dicha instancia monitorea de manera permanente el estado de salud de las Personas Privadas de Libertad (PPL), afectadas por Covid-19, y mantiene comunicación constante con sus familias.

Sobre el centro penitenciario de Tanivet, los siete a quienes se detectó el virus, el pasado 23 de mayo, se encuentran en franca recuperación, abundó.

Y aseguró que, de acuerdo con el protocolo de salud, desde el primer momento que se registraron los síntomas, dichas personas se han mantenido en aislamiento, bajo vigilancia y observación permanentes, con las debidas precauciones sanitarias. El personal y la población penitenciaria que estuvo en contacto con ellas se encuentra bajo las mismas medidas de atención y observación médica, apuntó.

Tales declaraciones fueron desmentidas por la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca, ya que el pasado 31 de mayo el interno Fredy García les informó que tenía alta temperatura y dolores intensos en el cuerpo, pero no ha recibido atención médica, igual un número importante de reclusos con síntomas similares.

Desde el 15 de mayo, denunció la Coordinación, no se ha asignado un médico de planta en el área de salud que pueda brindar a los internos el servicio; únicamente dos veces a la semana llega un doctor a atender las necesidades de la población penitenciaria. Los reclusos tienen que solicitar el servicio y esperar su turno.

Mencionó que el primer día de junio llegó al penal un médico para revisar a 80 reclusos, entre ellos Fredy García, y les advirtió que sólo contaba con hora y media para atender a los solicitantes, por lo que no les tomó los signos vitales básicos, como temperatura, presión u oxigenación, únicamente se limitó a preguntar los síntomas recurrentes y suministrarles cuatro pastillas de paracetamol.

Fredy no recibió diagnóstico y tampoco receta para continuar el tratamiento, situación se replicó en los demás reos.

“Hasta el momento los internos no han sido notificados de manera oficial respecto del contagio de Covid-19 al interior del reclusorio y tampoco las medidas que debían tomar para evitar los contagios. En ningún momento se tomaron medidas en las áreas comunes de trabajo en donde confluyen reclusos de todos los pabellones, por lo que no tienen certeza de que el virus se haya logrado contener y, en vista de la falta de diagnóstico en los síntomas que los reclusos manifiestan, no tienen certeza ni del padecimiento que portan en estos momentos”, destacó la Coordinación.

Añadió: “Lamentamos el caso omiso que hicieron las autoridades penitenciarias, así como del mismo gobernador (Alejandro Murat Hinojosa), que a sabiendas del semáforo rojo no ha construido acciones para la protección y atención de personas en condición de reclusión”.

Finalmente, denunció que el foco de contagio dentro del penal de Tanivet pone en riesgo la vida de las PPL e incluso de sus familias.