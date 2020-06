AMLO llama a quedarse en casa durante el inicio de la ‘nueva normalidad’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a quedarse en casa con el inicio de la “nueva normalidad” y a salir solo a lo esencial.

Durante su gira por Campeche mencionó que la pandemia de Covid-19 se dio en ciudades como Culiacán y Tijuana debido a la movilidad, de ahí la importancia de permanecer en casa.

“Y volver a convocar, a llamar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial. Si no es necesario, indispensable, hay que quedarnos en nuestras casas; que salgamos para lo indispensable, que nos cuidemos, que no nos confiemos. Es una pandemia muy dañina, afecta mucho, duele que se pierdan vidas humanas, como está sucediendo. No son números, no son cifras, son pérdidas de vidas humanas, hay mucho dolor en familiares, en amigos”, mencionó.

Atribuyó el incremento de la movilidad, al cansancio de las personas y no a que se haya dado un mensaje equivocado sobre la “nueva normalidad”.

“Yo creo que es natural el cansancio, es una cuestión entendible, son muchos días, no todos tenemos casas amplias, no todos tenemos asegurado un salario. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, hay que cuidarnos, porque lo más preciado es la vida, la salud. Si nos cuidamos, no hay contagio, podemos estar mucho tiempo sin contagio si nos cuidamos, esperar hasta que haya tratamiento, que haya vacuna sin contagiarnos, cuidándonos con la sana distancia, con las recomendaciones que nos están haciendo los especialistas y así vamos a ir poco a poco saliendo”.

Ayer martes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que actualmente la pandemia en México se encuentra en su nivel de máxima propagación, especialmente en el Valle de México.

La jornada de ayer fue de la de mayor casos confirmados en el país en un día con 3 mil 891 para llegar a los 97 mil 325 desde el inicio de la pandemia, y 470 fallecidos para un total de 10 mil 637 decesos acumulados.

“vamos a ir evaluando, vamos a ir viendo comportamientos en todo el país, porque son circunstancias distintas. Campeche es limítrofe con Tabasco y no tiene Campeche la misma afectación que en Tabasco; y así podemos decir de Chiapas, de Veracruz, son situaciones distintas, Oaxaca en lo que corresponde al sureste.

“Todo esto tiene que ver mucho con la movilidad, cómo se dieron los primeros casos, la comunicación entre estados. Hay muchos sinaloenses que tienen familiares en Baja California, en Tijuana y ahí fueron los primeros casos, de Tijuana, Culiacán; en el caso de Quintana y Yucatán el primer caso fue de un extranjero de Cancún, que se trasladó de Cancún a Mérida. Entonces, todo eso se puede controlar si estamos pendientes de las recomendaciones, de cuidarnos y también cuidar a los más vulnerables, que los adultos mayores no salgan, que los cuidemos como se ha venido haciendo”.