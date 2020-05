Insiste AMLO en reanudar giras; inicia el lunes en Cancún

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que retomará sus giras de trabajo e iniciará en Cancún, a donde llegará por carretera por lo que desde el domingo iniciará su viaje.

En conferencia precisó que sus actividades se enmarcarán en los protocolos de seguridad y cuidados a la salud promovidos por la autoridad sanitaria y a los encuentros asistirán menos de 50 personas, publicó La Jornada.

Aseguró que el lunes en Cancún, ocurrirá la reunión diaria en materia de seguridad, le seguirá la rueda de prensa matutina, después en Isla Mujeres celebrará el Día de la Marina, donde condecorará a enfermeras y personal médico que ha participado en la estrategia en salud contra el Covid-19, y después en el inicio de la carretera Cancún-Mérida, dará el banderazo a las obras del Tren Maya.

Posteriormente la gira por carretera continuará en Yucatán, Campeche, Chiapas, Veracruz.

“Porqué voy ir a la gira y no me espero: porque tenemos que ir a la nueva normalidad, seguir cuidándonos todos. Ir hacia la nueva normalidad económica y cultural. Tenemos que unirnos, sí con sana distancia, pero no romper nuestras relaciones que nos unen como seres humanos”, dijo.

López Obrador indicó que esta primera gira la emprenderá por carretera -sin usar avión como medio de transporte-, por lo cual desde el domingo saldrá en camioneta rumbo a Cancún, donde iniciará sus recorridos un día después.

Y también lanzó un aviso a sus adversarios conservadores: “Si los conservadores quieren hacerse sentir, si quieren hacer bulla, si quieren hacer ruido de que no estamos respetando el protocolo y van a ir a nuestros actos para afectarlos. La gente va a respetar las indicaciones, vamos a tener una valla para que no haya aglomeraciones y más contagios y sobre todo que haya la denuncia de nuestros adversarios.

“A nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, pedirles que nos ayuden. Una vez que termine la pandemia podremos iniciar la confrontación política mediante el debate”.

Explicó que iba a procurar todos los cuidados.

“Me voy a trasladar por carretera a Cancún el domingo. Lo mismo en mi habitación se va a cuidar para no infringir ninguna norma. No se abrirán hoteles. Voy a procurar un hospedaje en lugares donde no se relaje la disciplina, todo de manera cuidadosa”.