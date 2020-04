Por causa de la pandemia bajan robos, pero… aumenta el maltrato infantil

Durante el mes pasado se redujeron algunos delitos pero aumentó la violencia familiar y el maltrato infantil en el estado.

Tanto la reducción de la incidencia como el alza en la violencia en los hogares es atribuida a factores relacionados con la pandemia de Covid-19.

En el caso de la violencia, durante el mes pasado repuntaron las denuncias al Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, principalmente por maltrato a menores.

De acuerdo con estadísticas del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, en enero hubo 819 denuncias, en febrero 828 y en marzo mil 006.

La Secretaria Ejecutiva del Cepavif, Gabriela Inzunza Castro, dijo que el mes pasado hubo un repunte de las denuncias por maltrato infantil.

La funcionaria señaló que este se dio a partir de que inició el receso escolar.

“Este mes consideramos que el aumento en las denuncias es porque recibimos 80 llamadas donde están reportando violencia en contra de niños y niñas; entonces sí nos han reportado violencia, que se escuchan gritos, que le pegan al niño, niña y bueno se ha estado acudiendo a los domicilios”, indicó.

“Prácticamente nosotros no tenemos registradas llamadas de violencia infantil, son una, dos o tres al mes, pero en este caso nos llama la atención que subiera a raíz de que se suspendieron las clases en las escuelas; creo que las mamás traen más carga de trabajo en sus casas y el estrés aumenta, no es para justificar porque la violencia no se justifica, pero considero que eso esta sucediendo, está subiendo el estrés en las familias”.

Señaló que las llamadas son realizadas por vecinos para denunciar las agresiones a los menores.

Cuando la unidad acude los padres niegan el maltrato, pero Cepavif reporta el caso al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Fiscalía para que den seguimiento, explicó.

“La gente no va decir que está violentando a sus niños, nadie lo va aceptar, sin embargo, tenemos servicios de sicología y jurídico que los puede orientar y cualquier atención que quieran aceptar”, expresó.

Señaló que durante abril podría ser mayor el repunte en las denuncias de violencia familiar y maltrato infantil, porque las familias estarán más tiempo encerradas en casa y por el estrés de los padres por la pandemia y factores económicos.

Señaló que el Cepavif cuenta con atención sicológica gratuita tanto en sus instalaciones como vía telefónica.

“En abril consideramos que va haber un incremento, ya las empresas están parando y muchas personas ya no están trabajando, esto va hacer que las familias estén más encerradas, haya más hacinamiento, por esa situación entonces consideramos que va haber un aumento”, indicó.

Mencionó que las personas que requieran atención pueden solicitarla al 7148540 y 7173555 y en las redes sociales están difundiendo cápsulas sobre como atender el estrés.

Inzunza Castro pidió denunciar el maltrato infantil y violencia familiar al 911 aunque no tengan ninguna relación con la víctima.

Durante el mes pasado, algunos delitos disminuyeron la incidencia delictiva.

En el caso de Culiacán, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, atribuyó la disminución a factores relacionados con el Covid-19.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado, en marzo disminuyeron los homicidios culposos de 70 en febrero a 53 el mes pasado y el robo a casa habitación de 68 a 39.

El robo de vehículo bajó de 295 a 280 con lo que marzo quedó como el segundo mes con la menor cantidad de vehículos robados de los últimos 10 años.

Los delitos que aumentaron son el homicidio doloso de 55 a 73, el robo a local comercial de 69 a 91 y el secuestro de uno en febrero a dos en marzo.

En Culiacán el mes pasado no se registró ningún robo en transporte público.

El titular de la SSPyTM, en Culiacán, indicó que en el municipio hubo una disminución por la inmovilización de ciudadanos por la pandemia.

“A raíz de que se implementó la alerta hemos tenido una disminución de un 15, 20 por ciento en los delitos más comunes por llamarlos a sí, que es robo a casa habitación, robo a local comercial, robo de transeúntes, esperemos continuar así”.

“Desde el punto de vista de la Secretaría es el hecho de que al haber menos trafico vehicular eso nos permite hacer los recorridos más constantes en diferente sectores, nos permite estar de manera más oportuna en una denuncia, no hay tanta demora”, dijo.

Señaló que al número de emergencias 911 aumentaron las llamadas para reportar accidentes en el hogar y violencia familiar.

Hasta el momento, indicó, en el municipio no han reportado saqueos en tiendas como ha ocurrido en otras partes del país.

Aseguró que la SSPyTM tiene un plan de continencia para actuar en caso de que se empiecen a registrar saqueos de supermercados o tiendas de autoservicios.

De acuerdo con la Unidad Vial de la Policía Municipal en las últimas dos semanas bajó en 50 por ciento el tráfico vehicular en Culiacán.

La disminución de vehículos en la calles empezó desde el 23 de marzo con el inicio del receso escolar, por lo que, a partir de esa fecha se implementó el Operativo Radar para evitar que los automovilistas aprovechen el poco tráfico y circulen a exceso de velocidad.

Artículo publicado el 05 de abril de 2020 en la edición 897 del semanario Ríodoce.