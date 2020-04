Advierte Quirino con aplicar medidas más drásticas para frenar pandemia

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel advirtió que tomará “las medidas necesarias” para frenar el incremento de casos de Covid-19 en el estado

A través de su cuenta de Twitter el mandatario compartió una imagen del mapa estatal con las estadísticas de la pandemia hasta este viernes, en las que la Secretaría de Salud registra 64 casos positivos y cinco decesos.

“Mis [email protected] Sinaloenses, esto no es broma, si no hacemos caso de no salir a la calle más que para lo que es realmente importante, vamos a tener que tomar las medidas necesarias para aplanar la curva de contagio. Hay que salvar vidas. #SinaloaQuedateEnCasa”, escribió.

El mensaje del mandatario llega después de que se difundiera un video de una procesión religiosa indígena llamada Conti, que se celebró esta tarde en San Miguel Zapotitlán, y que reunió a más de mil judios y decenas de asistentes, pese a que dichas actividades fueron suspendidas debido a la pandemia de coronavirus.

En el video se observa cuando policías municipales les piden a los asistentes retirarse a sus casas, “por su bien” y como respuesta reciben rechiflas y burlas.