Disputa entre grupos los hechos violentos en Culiacán, asegura Quirino

Como una “disputa de unos grupos” calificó el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, los hechos violentos registrados ayer viernes en la ciudad de Culiacán.

Entrevistado por los reporteros en su visita al municipio de Guasave, el mandatario anunció que llegarán el mes entrante más elementos de la Guardia Nacional.

Informó que hay cuatro detenidos que están bajo la investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, además dos heridos y ningún fallecido.

– ¿Se tiene una valoración de qué es lo que está pasando en Culiacán, gobernador?

– Como se ha venido comentando, es una disputa de unos grupos.

– Pero no le preocupa la situación, gobernador porque se está dando en lugares donde hay gente indefensa.

– Claro que son hechos que a todos preocupa sin lugar a dudas, pero tenemos que estar trabajando mucho viendo hacia delante.

– ¿Los obliga a reforzar la seguridad, gobernador?

– Las estrategias y hay buena presencia de la Marina, del Ejército, hay coordinación.

– ¿Y no hace posible la llegada de más elementos, gobernador?

– Van a llegar, han estado llegando y van a llegar más.

– ¿Cuántos faltarían por llegar?

– No sé, el mes que entran van a llegar más de la Guardia Nacional.

– Gobernador, preguntarle ¿estarán funcionando las herramientas que tiene Gobierno del Estado para el tema de la seguridad me refiero a cámaras, drones?

– Sí se está trabajando, pero no es suficiente. Se requiere por eso mucho la coordinación con las autoridades federales y también el apoyo de la ciudadanía es importante.

Ordaz Coppel destacó la participación de elementos del Ejército en los hechos.

“No hay que hacer mucho caso a las redes porque las redes también inventan, exageran, sacan muchas cosas de contexto. Meten ahí videos que no corresponden al estado, son de otros lados y eso genera un ruido que alarma mucho a la población. Hay que atender las fuentes oficiales, las nuestras que son las de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras instancias de gobierno porque esas son las creíbles”, declaró.