Quirino pide a Durazo mayor presencia de la Guardia Nacional en Sinaloa

El gobernador Quirino Ordaz Coppel pidió a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mayor presencia de la Guardia Nacional en Sinaloa para inhibir la presencia y actuación de grupos delictivos.

Durante una sesión del Gabinete de Seguridad Nacional en Mazatlan, Ordaz Coppel señaló que en el estado se han logrado reducir los índices delictivos, pero reconoció el registro de hechos violentos de grupos armados en Guamúchil y Culiacán.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que el crecimiento que ha tenido Mazatlán, así como el incremento del turismo nacional y extranjero, requiere la presencia permanente de autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluso considerar mayores efectivos en este municipio.

Además, dijo que es necesario conformar una fuerza federal “táctica operativa” en Sinaloa que permita la reacción oportuna cuando ocurran eventos de grupos armados, el fortalecimiento en obtención de información e inteligencia que permita prevenir riesgos por la presencia de grupos delictivos, el traslado de reos federales, la rehabilitación del centro penitenciario de “Aguaruto” o la construcción de uno nuevo.

Alfonso Durazo reconoció que Sinaloa va por el camino adecuado, pues no hace mucho tiempo se ubicaba entre los estados con peores niveles de seguridad pública.

“Sinaloa ha ido mejorando de manera sustantiva su posición en los resultados favorables en materia de seguridad pública. Yo no quiero que esto se confunda con el hecho de que echamos las campanas al vuelo y cantamos victoria, reitero, nos hablan estos indicadores de que vamos en el camino adecuado, es cierto que hace no mucho tiempo Sinaloa estaba entre los estados con indicadores más graves de inseguridad pública, hoy afortunadamente no es el caso”, destacó Alfonso Durazo en entrevista con los medios a su salida de esta reunión efectuada en la Cuarta Zona Naval Militar.

Durante la sesión, Cristóbal Castañeda dio a conocer que como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se tiene considerada la adquisición de 50 patrullas, dicho apoyo resulta insuficiente, por lo que se requieren por lo menos otras 50 unidades.

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, anunció que se trabaja en las adecuaciones reglamentarias para que la Guardia Nacional entre a los penales estatales y federales para realizar revisiones, y dio a conocer que en cuatro meses estarán listas las instalaciones que se construyen para este cuerpo en las ciudades de Culiacán y Navolato.

También asistieron a la reunión, el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio; el Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México, almirante Rosendo Jesús Escalante Lizarrituti; el comandante de la Tercera Región Militar, general de División, Carlos Ramón Carrillo del Villar; el comandante de la Novena Zona Militar, general de Brigada, Maximiliano Cruz Ramos; así como los presidentes municipales de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; y el de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.