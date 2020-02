Asoma la justicia en el caso de Humberto Trejo; vinculan a proceso al ‘Borre’

Durante más de un año, Iván Alejandro “Z”, anduvo prófugo. Tenía capacidad para moverse de un lugar a otro y esconderse, según la Fiscalía.

El miércoles pasado fue detenido y acusado del homicidio de Humberto Trejo Espinal, cometido el 25 de enero de 2019, en el residencia La Primavera, en esta ciudad.

En una audiencia de alrededor de siete horas celebrada el viernes (21 de febrero), la Fiscalía presentó datos de prueba que el Juez consideró suficientes para presumir que el Borre cometió el delito.

Entre los datos de prueba se encuentran conversaciones de WhatsApp, videos de las cámaras de vigilancia de La Primavera y 40 testimoniales de amigos y familiares de la víctima y el imputado y peritos y agentes investigadores.

Una de las conversaciones, del 25 de enero (2019) por la tarde, Beto (Humberto Trejo) le dice a un amigo “oye bro si me matan ps ya sabes quien fue” y enseguida manda una imagen de un borrego y luego de una cabra.

Luego envió otros “wey no mames está bien insistente” y el amigo contesta “no mames todos los días te habla”, “que weba no es de que se resigna”.

Más tarde, Beto vuelve a enviar otro mensaje “casi muero asesinado”; ¿cómo? Pregunta el amigo. “No por el Borre, por gente”, responde Beto.

Un amigo de ambos declaró que el Borre le confesó que había matado a Beto porque “se pasó de lanza, fue por lacra, se robó unas libras” y después dijo “se pasó de lanza, le llamó a mi novia”. Mientras el Fiscal leía esta frase el Borre volteó hacia al representante social, sonrió y asintió con la cabeza.

Un amigo del Borre dijo que el 25 de enero dijo que esa noche, el Borre llegó a su casa “bien alterado y bien loco”, lo corrió porque ya le había dicho que no quería verlo así en su domicilio.

Afuera de la casa encontró a otro de sus amigos que lo vio alterado y preguntó que tenía y confesó: “ocupo irme de aquí, maté a un amigo en La Primavera, al Beto“.

El 26 de enero, cuando la familia desconocía el paradero de Beto, uno de sus amigos fue a buscar al Borre y le preguntó por él.

El amigo le dijo que si Beto le debía algo que le dijera cuánto, que él se lo pagaba pero el Borre contestó: “ya no hay Beto, ya no lo busquen, ya no existe, se acabó, lo maté”.

De acuerdo con la Fiscalía, alrededor de las 16:00 horas del 25 de enero del año pasado, el Borre chocó con un automóvil, en la colonia Las Quintas.

El conductor del vehículo declaró que el Borre se bajó del carro gritando “pendejo, me vas a pelar la verga”.

El Borre le marcó a Beto para que fuera a ayudarlo y el joven llegó momentos después.

Ambos se fueron en el carro de Beto y alrededor de las 18:00 horas las cámaras de la entrada a La Primavera registran el ingreso del vehículo.

Según la FGE, el vehículo se dirigió hacia una zona enmontada y ahí fue donde asesinaron a Beto.

Los peritajes establecen que primero le dispararon dos balazos por la espalda, luego uno de frente, después tres cuando estaba de rodillas y al final uno, cuando ya estaba tirado boca abajo.

El cadáver presentaba siete impactos de bala, pero en el lugar localizaron nueve casquillos.

Presuntamente, el Borre arrastró el cadáver por un tramo de 12 metros.

Después, abordó el automóvil de Beto y fue a dejarlo en el estacionamiento de una plaza comercial ahí en La Primavera.

Las cámaras de vigilancia captaron cuando el Borre sale de esa zona con una gorra propiedad de Beto puesta y se dirige hacia su casa en el barrio de San Agustín.

El cuerpo fue localizado un día después, el 26 de enero, por dos niños, quienes avisaron al personal de vigilancia del residencial.

La FGE obtuvo la orden de aprehensión en marzo pero el Borre estaba prófugo.

La familia de Beto señaló que una tía del acusado es magistrada del Poder Judicial y obstaculizaba las investigaciones.

En varias ocasiones colocaron espectaculares y anuncios en camiones de transporte urbano con la imagen del Borre y pedían colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

El miércoles, tras ser capturado en Toluca, fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

Un día después fue presentado ante el Juez de Control pero la audiencia no se celebró debido a que sus abogados dijeron que la Fiscalía apenas les había entregado el expediente y no pudieron revisarlo para preparar una defensa adecuada.

La audiencia se celebró en la sala A, pero acudieron más de 100 personas por lo que habilitaron la sala C y transmitieron la audiencia por pantallas.

El viernes se llevó a cabo la audiencia en la que la FGE dio a conocer sus datos de prueba.

En dos ocasiones el imputado pidió receso, la primera para ir a la baño y la segunda para “desentumirse”.

Tras escuchar a la FGE, los defensores del Borre pidieron al Juez dictara auto de no vinculación a proceso porque las pruebas de la fiscalía eran insuficientes.

Si bien es cierto que hay una persona privada de la vida, no menos cierto es que no hay datos que acrediten la participación de Iván Alejandro, esos mensajes presumen la presencia de otras personas, dijeron.

Los defensores señalaron que de acuerdo con el peritaje, la playera que portaba Beto tiene daños de aparente riña; el cuerpo presenta seis golpes contusos y además dio positivo a mariguana, lo que pudo alterar a Beto, por lo que podría tratarse de un homicidio en riña.

Los abogados pidieron al Juez reclasificar el delito de homicidio calificado cometido con premeditación, ventaja y traición, a homicidio en riña.

El Juez mencionó que no había datos de prueba para presumir una riña por lo que rechazó reclasificar el delito.

Por homicidio calificado podría alcanzar una pena de 22 a 50 años.

Tras casi siete horas de audiencia, el Juez dictó auto de vinculación a proceso y dio un plazo de 3 meses para concluir la investigación.

Artículo publicado el 23 de febrero de 2019 en la edición 891 del semanario Ríodoce.