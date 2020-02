Matan al rapero Pop Smoke en su casa en EU

El rapero de 20 años, Pop Smoke, fue asesinado a tiros este miércoles en su casa en Hollywood Hills, en lo que parece ser un robo. De acuerdo a TMZ el rapero estaba en una casa alrededor de las 4:30 de la madrugada (hora local), cuando al menos dos hombres ingresaron, lo golpearon, le dispararon en múltiples ocasiones y luego huyeron a pie. Pop Smoke fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai en West Hollywood, donde fue declarado muerto. Los sospechosos no han sido identificados. No está claro si Pop Smoke conocía a los tiradores. Un hombre fue esposado pero la policía determinó que no estaba involucrado y fue liberado. Pop Smoke lanzó un álbum en julio y una de las canciones Welcome to the Party, fue considerada por muchos como la canción del verano. Fuentes familiarizadas con el video de vigilancia le dicen a TMZ que el video muestra que al menos cuatro hombres enmascarados con sudaderas entraron a la casa solo 10 minutos después de que las personas dentro de la casa cerraron las puertas delanteras y que no activaron la alarma de la casa, lo que facilitó la entrada de los invasores.