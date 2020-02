El último coronavirus: El Covid-19 se expande por el mundo

Nombrado científicamente como Covid-19, el nuevo coronavirus surgió en la provincia de Hubei en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, a finales de diciembre, logrando expandirse en dos meses a 24 países más, convirtiéndose así en la última epidemia del Siglo 21.

En el país asiático donde se originó la infección se han decretado ciudades enteras en cuarentena, como Wuhan con una población de 11 millones de habitantes o la ciudad vecina Huanggang (población de 7.5 millones), donde sólo un miembro de cada familia puede salir a la calle cada dos días para comprar alimentos o medicinas.

En el país asiático se han cancelado además actividades masivas como el Año Nuevo Chino, dejaron de operar los sistemas de transporte; mientras fuera del territorio cruceros turísticos han sido obligados a mantenerse en el mar ante casos sospechosos, se han cerrado fronteras, cancelado decenas de vuelos e implementado estrategias de contención del brote que hasta el pasado jueves (13 de febrero), de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, ha ocasionado la muerte de mil 369 personas e infectado a otras 46 mil 997.

Pese a los esfuerzos, la epidemia del Covid-19 rebasó en el primer mes la capacidad de atención del gobierno chino, que se vio obligado a construir a finales de enero, en un tiempo récord de diez días, el hospital Huoshanshen con mil camas, el cual recibió los primeros pacientes el 3 de febrero. Un segundo edificio, se construyó los siguientes días.

Pero la nueva infraestructura no evitó que en la provincia de Hubei, centro de la epidemia, los hospitales se encuentren desbordados, y haya escasez de mascarillas, botellas de oxígeno y máquinas de ventilación, entre otros suministros. Seis trabajadores de la salud de China que se contagiaron de Covid-19 murieron, mientras que mil 716 más lo padecen.

El 13 de enero, se reportó el primer caso de una persona infectada fuera de China en Tailandia que había viajado al país asiático. Más casos se multiplicaron los siguientes días en Japón, Corea del Sur y Taiwán. En Alemania, Japón, Estados Unidos y Vietnam pronto se registraron los primeros casos de contagios entre humanos. Al comienzo de la epidemia las autoridades chinas dijeron que el virus sólo era transmisible de un animal a un humano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó el 20 de enero un comité de emergencia para analizar el brote de coronavirus. Aún con la escasa información sobre el origen de la infección, Italia prohibió el desembarco de un crucero con 7 mil personas a bordo después de que una mujer china presentó síntomas del coronavirus. En Rusia, Mongolia y Corea del Norte cerraron parcialmente sus fronteras con China. Australia anunció que las personas en cuarentena serían enviadas a la isla de Navidad, y países como Francia, Italia, Reino Unido, EU, Malasia, Japón y Filipinas iniciaron operaciones para evacuar a sus ciudadanos de Wuhan. México pidió apoyo a Francia para evacuar a los connacionales.

Diez días después, y en medio de la inminente crisis de salud, la OMS decidió declarar el coronavirus, entonces conocido como de Wuhan, “emergencia de salud pública de importancia internacional” el 30 de enero, pese a que una semana antes había descartado otorgar dicho estatus.

“Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén preparados para enfrentarlo”, dijo entonces Tedros Adhanom, director de la OMS, en Ginebra.

Pero los esfuerzos no han dado resultados, y los enfermos del coronavirus siguen apareciendo. El 3 de febrero el crucero Diamond Princess, donde viajan seis mexicanos, fue declarado en cuarentena en Yokohama, Japón. Hasta el momento han confirmado 218 casos del coronavirus Covid-19 entre pasajeros y tripulantes.

En México, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) ha detectado 16 casos sospechosos, de los cuales hasta el pasado jueves, 15 resultaron negativos y uno registrado en Oaxaca estaba en observación.

Actualmente el mayor número de enfermos sigue concentrándose en China (46 mil 550 casos), principalmente en la provincia de Hubei, donde hasta el 13 de febrero había 34 mil 874 personas enfermas con el Covid-19, principalmente en Wuhan, donde se cree surgió el brote en un mercado de animales y mariscos. Un día antes, las autoridades chinas cambiaron el método de diagnóstico y las cifras se dispararon. Ese día se contabilizaron mil 820 nuevos infectados.

De los decesos contabilizados, tres ocurrieron fuera de China: en Filipinas, Hong Kong y Japón.

En medio de la mayor crisis de salud de este siglo, la búsqueda de una vacuna se ha convertido en prioridad y organizaciones como el National Institutes of Health de Estados Unidos o el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades y un conjunto de organismos liderados por la OMS trabajan la cura.

“Hay varias vacunas candidatas, y una o dos serán escogidas para pruebas en alrededor de cuatro o cinco meses”, destacó Soumya Swaminathan, científica jefa de la OMS, el 13 de febrero durante una reunión en Pekín para abordar el avance de la epidemia, en la que participaron 400 virólogos, epidemiólogos y otros expertos de todo el planeta.

Se espera que las primeras pruebas en humanos puedan realizarse en junio, y de resultar exitosas, podrían comenzar a aplicarse de forma generalizada en 12 ó 18 meses.

3 mil 700 personas atrapadas en un crucero en Japón

El 3 de febrero, 3 mil 700 personas, entre ellas seis mexicanos, que viajaban en el crucero “Diamond Princess”, vieron su viaje frustrado cuando las autoridades de Japón los declararon en cuarentena.

La gran embarcación había llegado al puerto de Yokohama, y fue obligada a permanecer en el mar luego que se constatara que un pasajero de 80 años que desembarcó en Hong Kong, dio positivo al coronavirus.

Desde entonces los pasajeros han permanecido dentro del barco, donde hasta el viernes la cifra oficial de infectados era de 218, los cuales han sido trasladados a hospitales.

José Antonio y Lissa Alatorre, un matrimonio de mexicanos a bordo del crucero, narraron a diversos medios, que la orden es permanecer en sus camarotes, los cuales no tienen ventanas.

Al al aire libre sólo se les permite salir por poco tiempo y siempre protegidos con mascarillas y guantes. Ellos han salido unas tres ocasiones del camarote desde el inicio de la cuarentena.

“Se abrió el internet para todos los ocupantes del barco. Nos entregaron un termómetro y tenemos que tomarnos constantemente la temperatura,”, explicó Lissa.

El protocolo indicado a los pasajeros es que si la temperatura corporal “supera los 37.5 grados debemos avisar a la tripulación”, contó José Antonio, quien trabaja como controlador aéreo en el aeropuerto internacional Benito Juárez, en México.

Los pasajeros reciben guantes y mascarillas tres veces al día, así como alimentos que son trasladados a la habitación por la tripulación. Los pasajeros no pueden atravesar el marco de las puertas y para recibir los alimentos deben usar mascarilla. Además tienen prohibido platicar con otras personas, formar grupos y si se habla con alguien debe hacerse guardando una distancia de al menos dos metros.

Yolanda Rocha, otra mexicana atrapada en el crucero “Diamond Princess”, dijo que no tienen ningún entretenimiento: “Nuestra única ventana es una televisión conectada a la cámara del barco. Si queremos algún utensilio, nos lo dan a través de la puerta. No podemos salir y ellos no entran”.

La cuarentena terminará el 19 de febrero, aún cuando el pasado viernes, las autoridades niponas permitieron que pasajeros de 80 años de edad y/o complicaciones de salud que dieron negativo al Covid-19, bajaran a tierra para concluir su aislamiento en establecimientos del gobierno.

Artículo publicado el 16 de febrero de 2020 en la edición 890 del semanario Ríodoce.