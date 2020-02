‘Nunca ha habido uso de violencia’ contra migrantes: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que en los operativos en la frontera sur del país, “nunca ha habido… uso de violencia y menos desproporcionada en contra de los migrantes”.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pese a los señalamientos del uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional para contener la entrada de migrantes, no tienen ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de otro organismo al respecto.

“Respecto al uso de la violencia desproporcionada. No, como yo mencioné hace un momento, no tenemos ninguna recomendación de Derechos Humanos respecto a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional apoya al Instituto Nacional de Migración, es una de sus tareas previstas en la ley”, dijo.

“… con mucho gusto vamos a trabajar con la Comisión Interamericana. Tiene razón en preocuparse, nosotros también, pero lo que no se puede es: del total de las personas que solicitan refugio, que tienen permiso de trabajo en la región sur, que están en el programa Sembrando Vida, en fin, todas las opciones, que es la inmensa mayoría, que lo hacen de manera pacífica, lo que no se puede es que un grupo, que eran más o menos 700, pretendan entrar por la fuerza, porque entonces si eso se permitiese, pues podríamos hasta poner en riesgo al conjunto de los migrantes. Entonces, simplemente se actuó conforme a la ley y con prudencia”.

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien había denunciado uso de la fuerza de la GN contra migrantes, también acusó que junto con otros legisladores realizó una visita a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas y encontraron condiciones desastrosas.

Ebrard señaló que respeta los comentarios de Muñoz Ledo, pero tienen puntos de vista diferentes.

“Yo desde luego respeto lo que el diputado Porfirio Muñoz Ledo sea su criterio, su resultado. La visita se hizo normalmente, estuvo todo el personal, no sólo del Inami, sino diversas dependencias dando toda la información. Ahí lo que hay es una diferencia. Celebramos que vayan a una estación migratoria. No sé si había habido alguna visita de ellos allá. No, ¿verdad? Entonces, les dio mucho gusto a los funcionarios porque les pudieron decir lo que les falta, aparte del esfuerzo que ya se hizo de inversión. Y esto abre un diálogo y abre un esquema de trabajo con la Cámara de Diputados, que finalmente recordemos que la Cámara de Diputados decide el presupuesto”, argumentó.

“Este año hubo una inversión de 398 millones de pesos, pero pensamos que hay que mantener el esfuerzo. No fueron ampliaciones, fueron de los propios recursos ya disponibles del Inami y de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Añadió que actualmente se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5 por ciento, mientras que también hay una tendencia a la baja en los rescates que realiza el Instituto Nacional de Migración.

“Las personas que están esperando en México se ha reducido, como lo dije, de 50 mil en promedio, fue el punto más alto y este mes esperamos que sean 2 mil 500 en toda la frontera. Hay una caída muy importante, como las cifras lo señalan, y no estimamos, no esperamos que ese número se modifique, esa tendencia va a continuar. Estados Unidos tiene convenios o acuerdos con terceros países, como son El Salvador, Guatemala y Honduras, y entonces muchas de estas personas están esperando en esos países, ya no están esperando en México”.

“Síntesis. Hoy tenemos resultados positivos, no sólo por cuanto a que se está reduciendo el flujo de personas que es irregular, que ese es el objetivo principal, quiero subrayar esto. Nuestro propósito es que las personas que están en territorio nacional lo estén de acuerdo a las formas previstas en la ley mexicana, por ejemplo, el refugio; el refugio ha crecido mucho, México es un país que otorga refugio a las personas que lo solicitan, es de los países que tienen la proporción porcentual más alta de otorgamiento de refugio frente a solicitudes de refugio”.

Detalló que el Servicio Nacional de Empleo ha contactado y respaldado a 4 mil 989 migrantes a quienes se les ofrecieron diferentes alternativas de empleo, y la Secretaría de Bienestar, que trabaja en el sur especialmente, cuenta con 3 mil 93 migrantes empleados en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; asimismo, promovió 4 mil 210 espacios laborales formales para migrantes y esto se pactó con los municipios y las empresas en la frontera sur.

“La Secretaría del Trabajo, que quedó a cargo de atender especialmente a los migrantes que están en México esperando su audiencia en Estados Unidos -que ahí los números también muestran una caída muy significativa, se llegó a un punto donde se detuvo mensualmente cerca de 50 mil personas y este mes estamos estimando que sean dos mil 500 personas en total- la Secretaría del Trabajo, decía yo, construyó dos albergues en la frontera norte para esta población y han atendido un total de tres mil 11 migrantes. Los dos albergues son el Leona Vicario, en Ciudad Juárez; y Carmen Serdán, en Tijuana, Baja California”, indicó.

“Se invirtieron 396 millones de pesos, como ya se explicó, para el mantenimiento e infraestructura de 15 estaciones migratorias que tenían condiciones verdaderamente de abandono o de descuido y eso pone en riesgo a los migrantes, por eso se hizo esta inversión. Y en materia de derechos humanos no registramos ninguna recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el actuar de la Guardia Nacional en este programa”.