Posible centralización de los servicios de salud con INSABI, es un ‘error’: José Narro

Para José Narro Robles, ex secretario de Salud federal durante el sexenio pasado, la incursión del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), podría tratarse de un primer paso a la centralización de los Servicios de Salud que operan en las 32 entidades federativas, lo cual sería un error.

“México necesita un federalismo renovado, México no debe regresar a un centralismo. La centralización de los servicios de salud en mi muy modesta opinión y lo digo con toda convicción, es un error”.

En entrevista con medios locales, el también ex rector de la UNAM habló con reporteros sobre dicho instituto, temas de salud y su incursión en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual lo invitó a una conferencia magistral.

Narro Robles comentó que esta medida podría ser un primer paso a la desaparición de los Organismos Públicos Descentralizados (OPDL), esquema bajo el que operan los Servicios de la Salud en las 32 entidades federativas.

“A mí me tocó impulsar la descentralización de los Servicios de Salud, y lo dijo usted Aarón muy bien, se crearon en casi las 32 entidades federativas órganos públicos descentralizados que fueron creados por el congreso del estado… y nos llevó dos años elaborar los inventarios, el recuento de las plazas, de los recursos financieros, de la infraestructura, del equipo y ahora de repente pues quién sabe cómo se va a regresar eso”, explicó.

“¿Y el congreso del estado A, Aguascalientes a Z, Zacatecas, ya dijeron algo, o no han dicho nada? Entonces, ahí es donde las inquietudes surgen. Lo pensaron bien, lo conocían bien antes de hacerlo. A mí me enseñaron como médico que si usted quiere tener éxito terapéuticamente hablando, debe tener un buen diagnóstico, si no sabe lo que tiene el paciente pues no hay una medicina que le vaya a resolver su problema, a menos que le atine”, añadió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido constante comunicación con los gobernadores para que se arropen a este esquema, el cual según la Ley que lo echa a andar señala que el gobierno transferirá recursos para esta tarea a través de acuerdos de coordinación.

Sin embargo, los estados que prefieran no hacerse cargo de estos servicios podrán acordar con el INSABI que este se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de servicios, y son estos casos los que ha estado negociando López Obrador.

“La pregunta es por qué no hicieron la negociación antes, y por qué ahora la tiene que hacer el señor presidente, pues dónde está el equipo de López Obrador”, señala José Narro.

En caso de que sean los estados los que operen el servicio, el gobierno federal transferirá a las entidades los recursos para salud, como se realiza actualmente, y en caso de que decidan ceder su obligación, deberán regresar los recursos y, en caso de incumplimiento, se tomarán sus participaciones federales.