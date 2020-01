Grupos políticos van tras la rectora de la UAIM; no pueden cesarme, responde 

Este jueves (23), la rectoría de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) entró al coliseo de la confrontación, que se agudizó en las siguientes 48 horas.

La estocada inicial la perpetró la diputada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, este jueves 23 de enero, cuando el Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo que solicita la destitución de la rectora, María Guadalupe Ibarra Ceceña, “por daño patrimonial y encabezar una administración que no es pulcra, ni diligente ni eficiente”.

Los legisladores aprobaron también el inicio de las investigaciones correspondientes a efecto de deslindar responsabilidades y se apliquen las sanciones a que haya lugar.

Zárate Valenzuela justificó su posicionamiento en que en la UAIM existen malversaciones de más del 40 por ciento del presupuesto para alimentos, del más del 25 por ciento en material eléctrico y se ignora cómo se gastó el cien por ciento de las estimaciones para combustible.

Consideró que el quebranto patrimonial estimado es de 6 millones 152 mil pesos sólo del año 2017, de los cuales sólo se pueden recuperar 2 millones 793 mil 477 pesos.

Precisó que estas cifras corresponden a la auditoría aplicada a la UAIM, que revisó cerca del 50 por ciento del presupuesto del 2017, por lo que si se auditara todo el presupuesto el quebranto pudiera ser mayor.

“La rectora no es ajena a esta realidad de desaseo institucional, ha demostrado no ser una persona competente para administrar la UAIM. No es posible que no se comprueben gastos o ingresos, como ocurre con 16 millones de pesos de pesos obtenidos por ofrecer el servicio de apoyo y automatización de procesos en el sistema de información inmobiliaria federal y estatal”.

Explicó que este servicio formó parte del convenio que la UAIM suscribió en 2017 con el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Este convenio fue a todas luces una estrategia para desaparecer dicho dinero dentro de la Estafa Maestra”.

Este viernes, la rectora, María Guadalupe Ibarra Ceceña, el Director de Asuntos Jurídicos, Jesús Rodolfo Cuadras Sainz, y Coordinador General Administrativo, Francisco Javier Chan Medina salieron al paso del punto de acuerdo sobre la destitución de la regente.

Consideró que el posicionamiento de los legisladores se gestó en la ignorancia, perversidad y criba política.

“Ellos no tienen autoridad ni facultad para destituirme, porque la UAIM es autónoma y sólo lo pude hacer el Consejo Universitario, así, aún sigo siendo rectora y ni el Gobernador (Quirino Ordaz Coppel) puede destituirme”, dijo.

Negó que en la UAIM exista desvío de presupuesto. “Hay una política de austeridad para construir bolsas que permitan hacer frente al pago de nómina de enero de cada año porque los presupuestos siempre se atrasan, y de ahorro para beneficiar a más estudiantes que son becados en el comedor universitario. Hoy llegamos a 700 estudiantes con un presupuesto menor a 7 millones de pesos al año”.

Dijo que los desvíos a que se refieren los diputados son del rector anterior y que el nuevo gobierno universitario detectó y denunció ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Encontramos desvíos de retenciones del trabajador del Seguro Social, Infonavit, SAT, y deudas con proveedores por 25 millones de pesos; además de ingresos no localizados por servicios prestados y que fueron considerados en la Estafa Maestra. Entonces yo no era rectora, y al igual que ellos, ignorábamos lo que en realidad sucedía”.

Cuadras Sainz, sostuvo que el mecanismo empleado por los diputados es erróneo e incongruente, pero habrán de esperar a que los ímpetus se calmen para tomar una decisión.

En tanto que Chan Medina consideró que la UAIM no tiene auditoría negativa, porque en las realizadas hasta hoy, todos han resultado satisfactorias.

Sin embargo, Luis Rosario Heredia Ruiz, miembro y representante del colectivo “Yoremes Unidos de Sinaloa”, se sumó al desconocimiento de Ibarra Ceceña como rectora de la UAIM porque “no tiene nombramiento que la avale debido a que no hay ley orgánica porque fue anulada por sentencia dictada el 28 de junio del 2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó como inconstitucional el decreto 84/2016 con el que se creaba la Universidad Intercultural del Estado de Sinaloa y dejando firme el acuerdo 724/2011 con el que prevaleció la UAIM.

Dijo que si Ibarra Ceceña se mantiene en el cargo, los indígenas volverán a tomar la universidad hasta que sea reconocida como directora Miriam Fabiola Guerrero Escalante, actual Secretario General.

Artículo publicado el 26 de enero de 2019 en la edición 887 del semanario Ríodoce.