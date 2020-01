Exigen diputadas mejorar resultados en protección a mujeres

Los resultados del tercer informe muestran una realidad que choca con la realidad de las estadísticas de la Fiscalía General, y esos resultados no son satisfactorios, pues la violencia familiar y contra las mujeres siguen creciendo, y fallan los protocolos de seguridad, advirtieron diputadas del PAN y de Morena.

En la comparecencia ante el Congreso del Estado de las titulares del Ismujeres y Cepavif, Reyna Araceli Tirado Galvez y Gabriela Inzunza Castro, el Grupo Parlamentario del PRI sostuvo que en éstos organismos hay amplias acciones a favor de las mujeres.

De parte del grupo mayoritario de Morena habló la diputada Francisca Abelló Jordá, presidenta de la Comisión de Equidad, Genero y Familia, quien incluso acusó que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel respalda acciones de misoginia y machismo.

Denunció que el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rigoberto Ocampo Alcantar, revictimizó a una mujer y la volvió blanco de sus ataques.

“Es insólito, un agravio y una falta de respeto a todas las mujeres de Sinaloa”, dijo.

Acuso a las titulares de Ismujeres y Cepavif de actuar como si no estuvieran enteradas de ese hecho.

Aunque reconoció que en 2019 hubo menos feminicidios (44 casos) que en 2018 (47 casos), Abelló Jordá aseguró que en los cinco municipios en los que en 2017 se decretó la Alerta de Género de Violencia contra las Mujeres, no se ha mejorado la situación.

“Es Triste reconocer que en ninguno de los municipios de las alertas se ha cumplido con garantizar la seguridad a las mujeres y cesar la violencia en su contra”.

Pese a ello, criticó que Ismujeres y Cepavif se enfocan en reuniones poco trascendentes, que se limitan a conferencias y talleres que no logran el impacto que se necesita como sociedad.

En alusión a lo informado por las dos funcionarias citadas, expuso que “los números de la Fiscalía General dan otros resultados. Son dos realidades distintas”.

Agregó que para el 2020 estos dos organismos tendrán más presupuesto y por tanto están obligados a ofrecer mejores resultados.

Resumió que con los resultados que hay “no se cumple con los resultados que las mujeres esperamos. No podemos estar de acuerdo con los números alegres del tercer informe”.

La diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, quien habló a nombre del grupo parlamentario del PAN, coincidió en que no se tienen resultados satisfactorios con la aplicación de la Alerta de Género.

“Los índices siguen al alza y ponen a las mujeres en situación vulnerable”.

Si bien reconoció que en 2019 hubo menos feminicidios que en 2018, observó que en lo que se refiere a violencia familiar la incidencia sigue al alza.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General, precisó, en 2019 se recibieron 4 mil 271 denuncias, cifra a la que deben agregarse muchas denuncias que no se presentan por el miedo de las víctimas.

Advirtió que las autoridades fallan en su labor de proteger a las mujeres víctimas de violencia, y como ejemplo citó dos casos de mujeres asesinadas: Diana Gisel y Michel Estefanía.

“Cuando una mujer denuncia, su vida corre peligro porque se incrementa el nivel de riesgo”.

Señaló que para atender a las víctimas de la violencia las autoridades competentes no tienen el personal suficientemente capacitado, “por eso no sorprende los pocos resultados”.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Mónica López Hernández, aseguró que del Tercer Informe de Gobierno se desprende que hay una igualdad sustantiva y amplias acciones a favor de las mujeres.

Se trabaja, aseguró por Institucionalizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas las políticas públicas

Resaltó también la operación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres para erradicar la violencia política y garantizar la representación política electoral de las mujeres.

Destacó el funcionamiento de Centros para el Desarrollo de las Mujeres en los municipios para el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidades, y que ayudan en mucho a formalizar una cultura laboral de igualdad y la no discriminación

De igual manera aseguró que se ha avanzado en la profesionalización y certificación de las instancias de atención a niñas, adolescentes y mujeres, en los protocolos en protección e investigación y en la promoción del bienestar de las mujeres.

“Se tiene toda una estrategia para promover la igualdad entre hombres y mujeres y reducir la violencia contra las mujeres”.

En su intervención, la directora del Ismujeres, Reyna Araceli Tirado Gálvez, reconoció que 2019 fue el año más violento para las mujeres en México, y que la violencia contra niñas y mujeres es la forma de expresión más violenta.

Reconoció la Alerta de Género no es una garantía ni una varita México, y que en el caso de Sinaloa ha fallado

Culiacán, dijo, es de los municipios más violentos, y explicó que ello se debe en parte a la descomposición del tejido social y a que es una ciudad con muchas armas.

La secretaria ejecutiva del CEPAVIF, Gabriela Inzunza Castro, también presentó una panorámica de las acciones que se realizaron en 2019, y precisó que en general se realizaron 54 mil 395 servicios para la atención de más de 40 mil personas.

Reconoció que las denuncias de violencia familiar se han incrementado, y para atender este problema de forma general se trabaja para cambiar los patrones culturales muy arraigados que se tienen en Sinaloa.